«Женщина-огонь»: провокационное фото Насти Каменских взорвало Сеть

Певица опубликовала в Instagram очередной снимок, который не смог оставить равнодушными ее подписчиков, пишет Пятый канал.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских соблазнила фанатов очередным снимком. Звезда опубликовала на своей странице Instagram провокационное фото, на котором кокетливо смотрит в кадр. Теледива предстала перед подписчиками в элегантном наряде с оголенными плечами. Образ дополнили массивные кольца и серьги, подчеркивающие красоту артистки.
Публикация исполнительницы привела поклонников в восторг. Портретный снимок Каменских показался фанатам «сексуальным» и «горячим». Подписчики отметили, что один соблазнительный взгляд певицы вызывает восхищения больше, чем полуголые фотографии.