Ср, 17.04.2019
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«Женщина-огонь»: провокационное фото Насти Каменских взорвало Сеть

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица опубликовала в Instagram очередной снимок, который не смог оставить равнодушными ее подписчиков, пишет Пятый канал.

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских соблазнила фанатов очередным снимком. Звезда опубликовала на своей странице Instagram провокационное фото, на котором кокетливо смотрит в кадр. Теледива предстала перед подписчиками в элегантном наряде с оголенными плечами. Образ дополнили массивные кольца и серьги, подчеркивающие красоту артистки.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Публикация исполнительницы привела поклонников в восторг. Портретный снимок Каменских показался фанатам «сексуальным» и «горячим». Подписчики отметили, что один соблазнительный взгляд певицы вызывает восхищения больше, чем полуголые фотографии.

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