«Женщина-огонь»: провокационное фото Насти Каменских взорвало Сеть

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских соблазнила фанатов очередным снимком. Звезда опубликовала на своей странице Instagram провокационное фото, на котором кокетливо смотрит в кадр. Теледива предстала перед подписчиками в элегантном наряде с оголенными плечами. Образ дополнили массивные кольца и серьги, подчеркивающие красоту артистки.