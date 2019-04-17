Стала известна дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова проговорилась о том, что популярное реалити-шоу скоро закроется. Это случится до конца 2019 года, то есть проект просуществует еще девять месяцев, а потом программу ждет полная перезагрузка или же передача совсем исчезнет с телеэкранов.
В настоящее время продюсеры обсуждают варианты и решают, что предложить зрителю в 2020 году. Реалити-шоу «Дом-2» появилось на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. У истоков программы стоял телеведущий и шоумен Валерий Комиссаров. К данному проекту весьма неоднозначное отношение: кто-то смотрит шоу с удовольствием, а некоторые являются яростными противниками передачи, пишет 7d.org.ua.