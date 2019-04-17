Стала известна дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова проговорилась о том, что популярное реалити-шоу скоро закроется. Это случится до конца 2019 года, то есть проект просуществует еще девять месяцев, а потом программу ждет полная перезагрузка или же передача совсем исчезнет с телеэкранов.