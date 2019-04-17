Ариана Гранде показала МРТ своего мозга: она все еще борется с ПТСР после теракта на ее концерте

Певица осталась жива, но трагедия пошатнула ее здоровье. После случившегося она рассказывала журналистам о том, что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). На этой неделе 25-летняя звезда шоу-бизнеса вновь заговорила о проблемах со здоровьем, показав в Instagram снимок головного мозга.

На первом фото слева изображен здоровый мозг, а справа мозг человека, страдающего ПТСР. Ниже певица прикрепила МРТ своего мозга.

На фотографии, появившейся в соцсети, заметны белые пятна, показывающие, какие зоны затронуты ПТСР. Ариана отметила в комментарии к кадру, что все это не шутка. Многие поклонники захотели поддержать ее. Испугавшись за здоровье Гранде, они посоветовали ей сделать перерыв в работе.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Ариана пережила так много травмирующих событий за короткий период… У нее почти не осталось здорового участка мозга! У нее сильное посттравматическое стрессовое расстройство, плюс нагрузки: работа над новыми песнями, гастрольный тур… Ей нужен перерыв. Надеюсь, она позаботится о себе,— так рассуждали фанаты певицы в комментариях.