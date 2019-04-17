Ср, 17.04.2019
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Ариана Гранде показала МРТ своего мозга: она все еще борется с ПТСР после теракта на ее концерте

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Ariana Grande.

ФОТО: PA images/Scanpix

Два года назад на концерте Арианы Гранде прогремел взрыв: в результате теракта погибло более 20 человек и больше сотни получили ранения. 

Певица осталась жива, но трагедия пошатнула ее здоровье. После случившегося она рассказывала журналистам о том, что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). На этой неделе 25-летняя звезда шоу-бизнеса вновь заговорила о проблемах со здоровьем, показав в Instagram снимок головного мозга.

На первом фото слева изображен здоровый мозг, а справа мозг человека, страдающего ПТСР. Ниже певица прикрепила МРТ своего мозга. 

На фотографии, появившейся в соцсети, заметны белые пятна, показывающие, какие зоны затронуты ПТСР. Ариана отметила в комментарии к кадру, что все это не шутка. Многие поклонники захотели поддержать ее. Испугавшись за здоровье Гранде, они посоветовали ей сделать перерыв в работе.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Ариана пережила так много травмирующих событий за короткий период… У нее почти не осталось здорового участка мозга! У нее сильное посттравматическое стрессовое расстройство, плюс нагрузки: работа над новыми песнями, гастрольный тур… Ей нужен перерыв. Надеюсь, она позаботится о себе,— так рассуждали фанаты певицы в комментариях.

Через год после теракта Гранде рассталась с рэпером Маком Миллером, за четыре месяца до его смерти. В том же 2018 году она обручилась с Питом Дэвидсоном, но через несколько месяцев стало известно о том, что она и Пит расстались.

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