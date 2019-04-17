Ср, 17.04.2019
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  • 100-летняя учительница йоги раскрыла секрет долголетия

100-летняя учительница йоги раскрыла секрет долголетия
Смотрите и учитесь!

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ФОТО: скриншот instagram.com/taoporchonlynch100

Жительница американского города Гринбург, штат Нью-Йорк, которой 13 августа исполнится 101 год, поделилась секретом долголетия, сообщает The State.

Тао Поршон-Линч, отметившая в прошлом году 100-летний юбилей, уверена, что дожила до преклонного возраста благодаря «вечному оптимизму». Она выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Тао вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и добавила, что девушки не должны их повторять.

«Если парни могут это делать, значит, могу и я», - подумала тогда Поршон-Линч.

В подростковом возрасте она начала серьезно изучать йогу и поняла, что ее основное призвание - преподавать.

Пенсионерка по сей день ведет занятия по йоге, где учит людей позитивному мышлению и правильному дыханию.

В 2018 году Тао Поршон-Линч получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги. Это четвертая из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны.

Помимо йоги женщина занимается бальными танцами.

В 2016 году она приняла участие в американском шоу America's Got Talent, где танцевала сальсу с 26-летним партнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good Morning Monday! #Tao💯

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Thank you 🙏🏽 @kamillyavuz for this lovely video you»ve composed of me. #Tao💯 ・・・

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Dancing with Sandip Soparkar. Sweet dreams everyone. And never give up your dreams. #Tao💯

A post shared by Tao Porchon-Lynch (@taoporchonlynch100) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tao Porchon-Lynch (@taoporchonlynch100) on

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