100-летняя учительница йоги раскрыла секрет долголетия

Тао Поршон-Линч, отметившая в прошлом году 100-летний юбилей, уверена, что дожила до преклонного возраста благодаря «вечному оптимизму». Она выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Тао вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и добавила, что девушки не должны их повторять.