100-летняя учительница йоги раскрыла секрет долголетия
Жительница американского города Гринбург, штат Нью-Йорк, которой 13 августа исполнится 101 год, поделилась секретом долголетия, сообщает The State.
Тао Поршон-Линч, отметившая в прошлом году 100-летний юбилей, уверена, что дожила до преклонного возраста благодаря «вечному оптимизму». Она выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Тао вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и добавила, что девушки не должны их повторять.
«Если парни могут это делать, значит, могу и я», - подумала тогда Поршон-Линч.
В подростковом возрасте она начала серьезно изучать йогу и поняла, что ее основное призвание - преподавать.
Пенсионерка по сей день ведет занятия по йоге, где учит людей позитивному мышлению и правильному дыханию.
В 2018 году Тао Поршон-Линч получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги. Это четвертая из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны.
Помимо йоги женщина занимается бальными танцами.
В 2016 году она приняла участие в американском шоу America's Got Talent, где танцевала сальсу с 26-летним партнером.