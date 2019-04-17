Блеск! 54-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без макияжа

Все участники телепередачи находились на Филиппинах. Условия шоу и жаркий климат явили зрителям известных людей в естественном виде, без грима и макияжа. В таком же виде фотографировала себя и Безрукова.

На данный момент актриса уже покинула шоу, но она с удовольствием продолжает публиковать архивные фотографии. На снимках 54-летняя актриса запечатлена без укладки и макияжа. По признанию поклонников, выглядит Ирина очаровательно.

«Какая же вы красавица, я в восторге!», «Такая хорошенькая», «Ирина, хорошо выглядите! Удачи в семейной жизни», «Вы очаровательны. Обворожительная, магнетическая женщина», - пишут поклонники в комментариях.

ФОТО: Instagram