Ср, 17.04.2019
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«Слишком сексуальная» реклама недвижимости озадачила зрителей
Смотрите сами!

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ФОТО: Кадр из рекламы

Реклама частного дома в пригороде австралийского Сиднея стала вирусной в соцсетях из-за противоречивого содержания. Как пишет The Guardian, одним зрителям ролик показался слишком откровенным и грубым, а другим — достойным похвалы за необычный стиль съемки.

Герои видео — мужчина и женщина — исполняют чувственный танец под современную музыку, передвигаясь по комнатам дома. Оказавшись на кухне, мужчина усаживает женщину на стол, затем на кадрах видно, как он плывет к своей спутнице в бассейне, а потом пара оказывается в спальне.

Ролик был сначала опубликован на YouTube-канале агентства недвижимости LJ Hooker Bankstown, но, как пишет издание, вызвал много негативных комментариев со стороны юзеров, которым не понравилось, что реклама вышла «слишком сексуальной». Агентство удалило видео и извинилось перед зрителями. «Наша компания всегда ищет новые пути для того, чтобы рекламировать наши объекты. На этот раз мы промахнулись со стратегией», — говорится в их официальном заявлении.

Однако некоторые пользователи соцсетей похвалили агентство за оригинальный подход к съемке. А вам нравится такой маркетинговый ход?

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