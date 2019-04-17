«Слишком сексуальная» реклама недвижимости озадачила зрителей

Герои видео — мужчина и женщина — исполняют чувственный танец под современную музыку, передвигаясь по комнатам дома. Оказавшись на кухне, мужчина усаживает женщину на стол, затем на кадрах видно, как он плывет к своей спутнице в бассейне, а потом пара оказывается в спальне.

Ролик был сначала опубликован на YouTube-канале агентства недвижимости LJ Hooker Bankstown, но, как пишет издание, вызвал много негативных комментариев со стороны юзеров, которым не понравилось, что реклама вышла «слишком сексуальной». Агентство удалило видео и извинилось перед зрителями. «Наша компания всегда ищет новые пути для того, чтобы рекламировать наши объекты. На этот раз мы промахнулись со стратегией», — говорится в их официальном заявлении.