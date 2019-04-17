Легендарная панк-рок группа «Тараканы» отметит 25-летие в Таллинне
20 апреля в столичном клубе Cathouse выступит легенда панк-рока из России группа «Тараканы» в рамках своего европейского турне, посвященного юбилею группы.
Мы пообщались с лидером коллектива — Дмитрием Спириным. С вашего прошлого концерта в Таллине прошло немного-немало пять лет. Чем «Тараканы» занимались все это время?
— Я не знал, что уже так много времени прошло! Ну, в первую очередь за это время у нас был записан и выпущен наш последний на данный момент студийный альбом «Сила одного», и он же под английским названием «The Power of One» и с англоязычными версиями текстов песен, вышел на A-F records — лейбле музыкантов знаменитой американской панк-группы Anti-Flag. Весь 2016 год был годом нашего 25-летия, жаль, что в рамках юбилейного тура мы так и не выступили в Таллине. У нас также вышло две компиляции: одна просто сборник «лучшего» к 25-летию, а вторая — концертная запись и видео московских юбилейных концертов. За эти пять лет у нас также случились перестановки в составе: заменив ушедшего гитариста Николая Стравинского, в группу вернулся гитарист Дмитрий Кежватов. Не так давно у нас вышел совместный альбом с израильской панк-группой Useless ID. Мы также прерывались почти на полтора года, с сентября 2017 по конец 2018 года, отдыхали.
Перед вашим отпуском вы, в буквально за 11 дней и на глазах у всего мира, записали альбом «Много шума из ничего». Откуда взялась такая идея и как такой «процесс» для вас отличался от предыдущего опыта записи альбомов?
— Эту идею озвучил наш новый на тот момент/старый гитарист Дмитрий Кежватов. Идея заключалась в том, чтобы запереться всей группой в студии с нулем идей и не выходить оттуда, пока мы не сочиним новый альбом. Мы решили сделать интересней: не студия, а деревенский дом. Не альбом, а одна песня в один день, чего бы нам это не стоило. И все это в режиме видео интернет-трансляции, и с обязательством перед публикой сочинять, записывать и публиковать одну песню в день. В итоге песен этих набралось десять, что и позволило оформить их в единый альбом, но тут важно оговориться, что мы изначально не формулировали для себя задачу «сочинить таким образом новый, номерной альбом группы». Для нас это был прикол, эксперимент, основной целью которого было увидеть, сможем ли мы осилить эту задачу, сможем ли родить из себя что-то ценное без всякой подготовки и месяцев высиживания на репетиционной базе.
В прошлом году вы сделали отпуск для группы. Говорят, что ты попросту перегорел и решил немного притормозить процесс. Какие признаки этого «горения» ты почувствовал и понял, что тебе нужна пауза?
— Это была как очень сильная физическая усталость, практически немощь, так и отсутствие ментальной энергии. Усталость проявлялась как в болях в мышцах, так и в невозможности предпринимать энергичные физические усилия, иногда я даже не мог (в буквальном смысле) подняться утром с кровати. Что касается дефицита ментальной энергии, то так как я являюсь в группе мозговым центром и автором практически всех текстов, продолжать так долго мы не могли, так как энергия, в том числе и мыслительная, в любом деле - движущая сила. А если этой силы нет, то нет и движения.
Тематика такого «перегорания» в обществе часто является табу: настоящий мужик умирает молодым и на работе. Потому я считаю, что раскрытие такого вопроса — это сильная сторона человека, никак не слабая. И когда открыто говоришь об этом, многие знакомые отвечают, что у них тоже такие проблемы или есть, или когда-то были. Как мысли по этому поводу у тебя? Тоже такое заметил?
— У меня пока не так много друзей, которые бы признались, что они выгорают. Мне кажется, что для настоящего выгорания требуется, чтобы ты по-настоящему глубоко зависел от успеха или неуспеха своего дела. Среди моих знакомых — единицы, кто занят работой на себя, выполнением собственных проектов. В основном люди живут поверхностной жизнью, смиряясь с необходимостью зарабатывать деньги с понедельника по пятницу, а по выходным их радостно пропивать.
Какие рекомендации для таких ситуаций?
— Только отдых. Много сна, много свежего воздуха, много прогулок, много медитаций и простого расслабления. Как можно меньше забот, хлопот, работы, стресса, обязанностей, ответственности.
Чем другие музыканты «Тараканы» занимались во время отпуска?
— Кто чем. У всех есть свои заботы и дела, у кого -то семья, у кого -то давно нереализованные проекты, кто-то играет еще в одной или двух группах.
Как это петь одни и те же песни, например, «Я смотрю на них» 15 лет подряд полной душой, отдавая всю энергию раз от раза?
— Уже 18 лет, эту песню мы сочинили в 2001 году. Ну, лично я отношусь к этому, как к удачной песне, которая полюбилась людям, поэтому, исполняя ее в конце любого концерта вот уже столько лет, мы ставим яркую и желанную точку. Мне не обязательно пропускать смысл ее текста всякий раз через себя, да и не за тем я выхожу на сцену. Когда я выступаю с группой живьем, песни для меня не играют той роли, которую они играют при прослушивании, не несут тех идей, которые в них заключены. Песни во время концерта — это просто дрова, которые я одно за другим бросаю в топку, что бы концерт шел дальше. Для меня выступления — это скорее спорт, чем прочувствованное исполнение. Тем более, что я придаю не слишком большую роль словам.
Твой коллега Александр «ЧаЧа» Иванов поет в своих новых песнях про «старого клоуне на арене» или «ретро артиста и forever young». Это, кажется, такая самоирония. Есть у тебя свой рецепт, как по солидному стареть на сцене?
— Нет, у меня такого рецепта нет и быть пока не может, так как я еще относительно молодой человек. Если мы вернемся к этой теме, когда мне будет по 60, возможно, у меня уже будет этот рецепт. А пока рано.
Спирин и спорт?
— В последние полгода я действительно занимаюсь спортом больше, чем когда бы то ни было в моей жизни вообще. Я стараюсь как можно чаще ходить на наши общегрупповые тренировки по боксу, а также в личном плане занимаюсь кундалинни — йогой и TRX. Многие мои панк и рок кумиры (Iggy Pop, Mick Jagger, Henry Rollins, Campino из Die Toten Hosen, Золи из Ignite и многие другие) являются в этом смысле для меня отличными примерами и ролевыми моделями. Наши концерты также по-прежнему сильно энергозатратные мероприятия, и чтобы чувствовать и выглядеть бодро вовремя 2,5 часового потного рубилова, требуется некоторая тренировка.
Как выглядит рабочая неделя для Т!? Вернулись ли вы к доотпускному режиму?
— Да, уже давно. Мы начали плотный репетиционный процесс еще в октябре 2018 и находимся в нем до сих пор. Сейчас наша обычная неделя выглядит так: с понедельника по четверг репетиции (обычно с 12 до 15, иногда с 12 до 18), в пятницу, субботу и воскресенье мы играем концерты. Спорт обычно умещается либо до 12:00, либо после 16:00. Кроме того, я успеваю репетировать со своей кавер-группой «Ракеты из России», заниматься делами группы, своего винилового магазина, отвечать на вопросы интервью.
Познакомь с составом Тараканов!
— Я, Дмитрий Спирин — вокал.
Василий Лопатин — гитара.
Дмитрий Кежватов — гитара
Александр Пронин — бас
Сергей Прокофьев — барабаны.
На гастролях нас сопровождает небольшая дорожная команда:
Максим Фролов — тур-менеджер/свет.
Анатолий Пляскин — звук.
Владимир Тарас — техник/сценический ассистент.
У тебя есть квартира в Будапеште. Венгрия под Орбаном в Европе считается такой же, как Россия под Путиным. Чувствуешь ли ты себя почти в тюрьме?
— Нет, Венгрия и современная Россия, как я себе это представляю, очень разные страны и в первую очередь в том, что касается уровня гражданских свобод и демократических ценностей. Внешне, в Венгрии нет никаких признаков тоталитаризма и диктатуры. Правда, я не говорю по-венгерски, поэтому мне сложно судить, о чем кричат заголовки, но во всяком случае, интернет не блокируют, артистов и режиссеров под арест не помещают, концерты не запрещают, да и выборы, пока что еще, имеют по крайней мере вид свободных и демократических.
На предыдущем альбоме Т! группа стала затрагивать все больше социально-политические темы. Ранее, например, в 90-е вашим протестом был, что ли, эскапизм через призму веселых песен. Когда все поменялось, когда ты почувствовал, что пришел другой смысл? -----За исключением пары первых, совсем еще детских альбомов, темы общественно-острые, социальные, проскальзывали на всех наших пластинках без исключения. Уже на альбоме «Попкорм», например, была такая песня как «Прочь из этих мест» или «Военкомат». Уже на следующих двух альбомах («Страх и ненависть» 2002 и «Улица свободы» 2003) таких песен - подавляющее большинство. Так что, могу сказать, что они были у нас всегда. Просто несколько первых лет существования группы лично мне, как автору большей части текстов, эти темы не были близки, и я не знал, как к ним подступиться, что бы это не звучало, как «перестроечная» лирика звезд русского рока.
Удивляет ли тебя, что среди фанов Т! есть те, кто не согласен с твоим видением мира?
Да, это иногда случается. Меня это удивляет, не скрою. Ну а потом я вспоминаю, что сам же всегда ратовал за то, чтобы Т! не были только достоянием узкой прослойки единомышленников, что мне же самому всегда хотелось широкой известности и мейнстримовой востребованности, и что мы делали все, что требуется, чтобы найти для распространения нашей музыки такие ресурсы, которые бы обеспечивали бы достижение этой задачи. Поэтому, если твои песни играют на ФМ-радио, есть большая вероятность того, что среди тех слушателей, которым они понравились, есть немало таких, кому даже не интересно какие там у музыкантов группы взгляды на мир и так далее. Им просто нравится твои песни и все.
Как живут твои другие бизнесы, как изготовление крафтового пива и магазин винилов Maximum Vinyl? И вообще, зачем ты занялся этими делами?
Мне было очень интересно все про пиво. Мне нравится пиво, я его люблю, и мне хотелось узнать, как оно рождается на свет. Таким образом, около 10 лет назад, я начал жить идеей пойти учиться на пивовара. Я искал в интернете пивоваренные школы, в каждом городе старался посещать местные производства, начал ездить в Чехию, Германию, где проводил все больше и больше времени в пабах и на экскурсиях по заводам. Я мечтал быть пивоваром, но мечта эта была очень далека от воплощения, так как это серьезное и долгое обучение. А еще через несколько лет вдруг грянула крафтовая революция, которая как панк-рок — принесла с собой идею о том, что учиться не обязательно, что это может каждый. И мы начали варить пиво, сначала дома на кухне, потом на кустарных производствах, потом на небольших заводах в Подмосковье. Таким образом, выйдя на определенные объемы и поняв базовые правила и законы, я удовлетворил свое пивное любопытство почти полностью, набрал 10 дополнительных килограмм веса и сейчас уже от пивоварения полностью отошел. Магазин же пластинок мы открыли с моими друзьями, так как мы фанаты винила и хотели бы донести эту любовь и до других людей.
У вас есть амбиции на Европейский тур. В России и СНГ вы уже давно слишком большая группа для подвальных панк-клубов, а вот с заграницей вам еще предстоит собрать большие залы. Какие у вас ожидания?
Несмотря на то, что мы действительно известная группа в странах СНГ, тем не менее, я считаю, что мы должны продолжать всеми силами экспансию за границу. На мой взгляд, за всю историю группы не было ни разу, что бы ее европейские попытки были бы выстроены по конкретному планы, систематизированы и развивались бы по направлению «релиз» — «тур в его поддержку» — «новый релиз». Все наши туры до этого имели хаотичный вид, были не систематизированы и это, конечно, не могло нас привести ни к какому серьезному результату. В 2018 году, как я и говорил выше, у нас вышли два релиза заграницей России, и сейчас пришло время поддержать их концертами и/или самим концертами привлечь к ним внимание европейских зрителей. В любом случае, это поступательная и небыстрая работа, но мы полны решимости. Кроме того, мы почти не будем играть в подвалах в этом туре, так как большая часть концертов проходит на больших, вместительных площадках, так как почти всегда мы играем совместно с известными немецкими и русскими группами, такими как Rantaplan, What We Feel, Rogers и другими.
Успех молодой группы Порнофильмы показал, по-моему, что в России есть востребованность в панк-роке. Как тебе кажется, приведет ли их успех к новой волне российского панка?
На мой взгляд, секрет успеха Порнофильмов, во многом, это их тексты. И если это так, то успех ПФ — это только успех ПФ, как это уже и было ранее со многими группами на российской сцене. То есть, это не успех «панк» группы, а успех ее литературной составляющей, что на мой взгляд далеко не одно и то же. Так что, если мы говорим о социальном требовании, то людям просто нужно то же самое, что и всегда: что бы кто -то в рифму говорил им о том, как они живут.
А как Тараканы! чувствуют себы сегодна на российском музыкальном рынке? Почувствовал ли ты изменения после вашего 25-летия?
Мы крепнем, но происходит это не так быстро, как нам бы хотелось.
Интервью провел Март Ниинесте