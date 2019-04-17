Легендарная панк-рок группа «Тараканы» отметит 25-летие в Таллинне

Удивляет ли тебя, что среди фанов Т! есть те, кто не согласен с твоим видением мира?

Да, это иногда случается. Меня это удивляет, не скрою. Ну а потом я вспоминаю, что сам же всегда ратовал за то, чтобы Т! не были только достоянием узкой прослойки единомышленников, что мне же самому всегда хотелось широкой известности и мейнстримовой востребованности, и что мы делали все, что требуется, чтобы найти для распространения нашей музыки такие ресурсы, которые бы обеспечивали бы достижение этой задачи. Поэтому, если твои песни играют на ФМ-радио, есть большая вероятность того, что среди тех слушателей, которым они понравились, есть немало таких, кому даже не интересно какие там у музыкантов группы взгляды на мир и так далее. Им просто нравится твои песни и все.

Как живут твои другие бизнесы, как изготовление крафтового пива и магазин винилов Maximum Vinyl? И вообще, зачем ты занялся этими делами?

Мне было очень интересно все про пиво. Мне нравится пиво, я его люблю, и мне хотелось узнать, как оно рождается на свет. Таким образом, около 10 лет назад, я начал жить идеей пойти учиться на пивовара. Я искал в интернете пивоваренные школы, в каждом городе старался посещать местные производства, начал ездить в Чехию, Германию, где проводил все больше и больше времени в пабах и на экскурсиях по заводам. Я мечтал быть пивоваром, но мечта эта была очень далека от воплощения, так как это серьезное и долгое обучение. А еще через несколько лет вдруг грянула крафтовая революция, которая как панк-рок — принесла с собой идею о том, что учиться не обязательно, что это может каждый. И мы начали варить пиво, сначала дома на кухне, потом на кустарных производствах, потом на небольших заводах в Подмосковье. Таким образом, выйдя на определенные объемы и поняв базовые правила и законы, я удовлетворил свое пивное любопытство почти полностью, набрал 10 дополнительных килограмм веса и сейчас уже от пивоварения полностью отошел. Магазин же пластинок мы открыли с моими друзьями, так как мы фанаты винила и хотели бы донести эту любовь и до других людей.

У вас есть амбиции на Европейский тур. В России и СНГ вы уже давно слишком большая группа для подвальных панк-клубов, а вот с заграницей вам еще предстоит собрать большие залы. Какие у вас ожидания?

Несмотря на то, что мы действительно известная группа в странах СНГ, тем не менее, я считаю, что мы должны продолжать всеми силами экспансию за границу. На мой взгляд, за всю историю группы не было ни разу, что бы ее европейские попытки были бы выстроены по конкретному планы, систематизированы и развивались бы по направлению «релиз» — «тур в его поддержку» — «новый релиз». Все наши туры до этого имели хаотичный вид, были не систематизированы и это, конечно, не могло нас привести ни к какому серьезному результату. В 2018 году, как я и говорил выше, у нас вышли два релиза заграницей России, и сейчас пришло время поддержать их концертами и/или самим концертами привлечь к ним внимание европейских зрителей. В любом случае, это поступательная и небыстрая работа, но мы полны решимости. Кроме того, мы почти не будем играть в подвалах в этом туре, так как большая часть концертов проходит на больших, вместительных площадках, так как почти всегда мы играем совместно с известными немецкими и русскими группами, такими как Rantaplan, What We Feel, Rogers и другими.

Успех молодой группы Порнофильмы показал, по-моему, что в России есть востребованность в панк-роке. Как тебе кажется, приведет ли их успех к новой волне российского панка?

На мой взгляд, секрет успеха Порнофильмов, во многом, это их тексты. И если это так, то успех ПФ — это только успех ПФ, как это уже и было ранее со многими группами на российской сцене. То есть, это не успех «панк» группы, а успех ее литературной составляющей, что на мой взгляд далеко не одно и то же. Так что, если мы говорим о социальном требовании, то людям просто нужно то же самое, что и всегда: что бы кто -то в рифму говорил им о том, как они живут.

А как Тараканы! чувствуют себы сегодна на российском музыкальном рынке? Почувствовал ли ты изменения после вашего 25-летия?

Мы крепнем, но происходит это не так быстро, как нам бы хотелось.

Интервью провел Март Ниинесте