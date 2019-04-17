Ср, 17.04.2019
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Что советуют звезды пить каждому знаку Зодиака?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

Алкогольные напитки пьют почти все. Одни пьют то, что предлагают, другие - что подешевле, третьи - что подороже, четвертые постоянно экспериментируют, пятые предпочитают определенные напитки, какие выбирают их кумиры. Список можно продолжать. У астрологов тоже есть свои рекомендации. Попробуйте, советует Zen.yandex.ru, вдруг назавтра похмелье как руокй снимет?

Овен

Овен чрезвычайно общителен и не любит свежести. Ему нравится быть вместе с друзьями, чтобы продолжить разговор, и пиво - идеальный напиток для этого знака.

Телец

Телец очень терпелив и спокоен, идеальным напитком для них является тот, что можно пить в спокойной обстановке, например, красное вино или виски.

Близнецы

Он чрезвычайно универсален, в любой ситуации, в которой можно быть уверенным, уроженец этого знака любит изысканные напитки, особенно дорогое шампанское.

Рак

Рак - товарищ креативный, вдумчивый и романтичный. По его мнению, напиток должен содержать смесь ощущений и ароматов. Раки любят сладкие напитки, например, ликер, граппу, портвейн.

Лев

Лев элегантен и любит роскошные и изысканные вещи, поэтому марочное вино хорошего качества всегда привлекает людей этого знака. Плюс водка и джин.

Дева

Практичный и перфекционистский этот знак любит белое вино. Но этот знак не любит терять контроль, поэтому джин с тоником всегда лучше.

Весы

Весы крайне нерешительны, но всегда хотят выпить напиток, соответствующий ситуации или еде. Посему напиток всегда будет варьироваться. А вообще Весы любят мартини и шампанское.

Скорпион

Скорпион чрезвычайно соблазнителен и силен, поэтому напиток для него должен быть достаточно крепким: напитки типа виски и текилы идеально подходят.

Стрелец

Авантюрный и в хорошем настроении, Стрелец знает, как наслаждаться простыми вещами в жизни. Ему не нужно много алкоголя, чтобы чувствовать себя счастливым, он любит абсент и любые коктейли.

Козерог

Козерог чрезвычайно дисциплинирован, он предпочитает такие напитки, как белое вино, которое также полезно для сердца и является классическим.

Водолей

Водолеи любят легкую кислоту. Его выбор - коктейли, егермейстер.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно мечтательны, чувствительны и романтичны, они любят пить как коктейли «Белый русский», «Пиноколаду» и напитки на основе фруктов.

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