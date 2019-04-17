Что советуют звезды пить каждому знаку Зодиака?

Алкогольные напитки пьют почти все. Одни пьют то, что предлагают, другие - что подешевле, третьи - что подороже, четвертые постоянно экспериментируют, пятые предпочитают определенные напитки, какие выбирают их кумиры. Список можно продолжать. У астрологов тоже есть свои рекомендации. Попробуйте, советует Zen.yandex.ru, вдруг назавтра похмелье как руокй снимет?
Овен
Овен чрезвычайно общителен и не любит свежести. Ему нравится быть вместе с друзьями, чтобы продолжить разговор, и пиво - идеальный напиток для этого знака.
Телец
Телец очень терпелив и спокоен, идеальным напитком для них является тот, что можно пить в спокойной обстановке, например, красное вино или виски.
Близнецы
Он чрезвычайно универсален, в любой ситуации, в которой можно быть уверенным, уроженец этого знака любит изысканные напитки, особенно дорогое шампанское.
Рак
Рак - товарищ креативный, вдумчивый и романтичный. По его мнению, напиток должен содержать смесь ощущений и ароматов. Раки любят сладкие напитки, например, ликер, граппу, портвейн.
Лев
Лев элегантен и любит роскошные и изысканные вещи, поэтому марочное вино хорошего качества всегда привлекает людей этого знака. Плюс водка и джин.
Дева
Практичный и перфекционистский этот знак любит белое вино. Но этот знак не любит терять контроль, поэтому джин с тоником всегда лучше.
Весы
Весы крайне нерешительны, но всегда хотят выпить напиток, соответствующий ситуации или еде. Посему напиток всегда будет варьироваться. А вообще Весы любят мартини и шампанское.
Скорпион
Скорпион чрезвычайно соблазнителен и силен, поэтому напиток для него должен быть достаточно крепким: напитки типа виски и текилы идеально подходят.
Стрелец
Авантюрный и в хорошем настроении, Стрелец знает, как наслаждаться простыми вещами в жизни. Ему не нужно много алкоголя, чтобы чувствовать себя счастливым, он любит абсент и любые коктейли.
Козерог
Козерог чрезвычайно дисциплинирован, он предпочитает такие напитки, как белое вино, которое также полезно для сердца и является классическим.
Водолей
Водолеи любят легкую кислоту. Его выбор - коктейли, егермейстер.
Рыбы
Рыбы чрезвычайно мечтательны, чувствительны и романтичны, они любят пить как коктейли «Белый русский», «Пиноколаду» и напитки на основе фруктов.