Подарок для жителей Эстонии! Стало известно, когда пройдут «Алые паруса» в Петербурге

Поскольку 23 июня это воскресенье, а 24 - красный день календаря, то для жителей Эстонии это настоящий подарок, ведь официальные выпускные вечера в нашей стране отгремят, все желающие смогут спокойно отправиться продолжать празднование.

Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году состоится 23 июня. Об этом «Фонтанке» 16 апреля сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

«Мы перенесли праздник, чтобы не было совпадений с днем начала войны», – объяснил чиновник.

Ранее предполагалось, что «Алые паруса» пройдут в ночь на 22 июня. В начале марта депутат петербургского парламента Денис Четырбок обратился в Смольный с предложением рассмотреть другую дату для праздника. «22 июня в России — День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней, — говорилось в обращении депутата. — Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно».