Выглядит жутко! В России диктора федерального канала заменили на робота
Робот «Алекс» от пермского стартапа Promobot провел выпуск новостей на федеральном канале «Россия 24».
За основу внешности робота «Алекса» взяли лицо основателя компании Promobot Алексея Южакова. Как отмечает ТАСС, с Южакова 11 раз снимали силиконовые слепки для создания 3D-модели лица. Полученную маску натянули на череп робота и добавили волосы и щетину.
Подчеркивается, что лица роботов всегда получаются шире и взрослее, поскольку силикон толще человеческой кожи и ему не хватает тонуса мышц. За мимику «Алекса» отвечают 35 приводов, способных имитировать около 20 человеческих эмоций.
Создатели считают, что робот может выполнять работу консультанта в банках, отделениях почты и страховых компаниях.