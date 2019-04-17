Выглядит жутко! В России диктора федерального канала заменили на робота

За основу внешности робота «Алекса» взяли лицо основателя компании Promobot Алексея Южакова. Как отмечает ТАСС, с Южакова 11 раз снимали силиконовые слепки для создания 3D-модели лица. Полученную маску натянули на череп робота и добавили волосы и щетину.

Подчеркивается, что лица роботов всегда получаются шире и взрослее, поскольку силикон толще человеческой кожи и ему не хватает тонуса мышц. За мимику «Алекса» отвечают 35 приводов, способных имитировать около 20 человеческих эмоций.