Ср, 17.04.2019
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  • Выглядит жутко! В России диктора федерального канала заменили на робота

Выглядит жутко! В России диктора федерального канала заменили на робота
Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

​Робот «Алекс» от пермского стартапа Promobot провел выпуск новостей на федеральном канале «Россия 24». 

За основу внешности робота «Алекса» взяли лицо основателя компании Promobot Алексея Южакова. Как отмечает ТАСС, с Южакова 11 раз снимали силиконовые слепки для создания 3D-модели лица. Полученную маску натянули на череп робота и добавили волосы и щетину.

Подчеркивается, что лица роботов всегда получаются шире и взрослее, поскольку силикон толще человеческой кожи и ему не хватает тонуса мышц. За мимику «Алекса» отвечают 35 приводов, способных имитировать около 20 человеческих эмоций.

Создатели считают, что робот может выполнять работу консультанта в банках, отделениях почты и страховых компаниях.

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