Уроженка Таллинна и звезда сериала «Воронины» помолодела на десять лет

Почти каждый раз эти изменения касаются волос. В этом году Волкова решила примерить немного хулиганский образ. Она стала обладательницей модной челки, а также сделала небрежные локоны.

Екатерина Волкова ФОТО: Instagram

«Что нужно еще женщине для хорошего настроения? Правильно — поменять свой образ! Иногда для этого достаточно всего лишь отстричь челку. Желаю всем женщинам быть красивыми и нравиться себе. Не бойтесь меняться!» - подписала пост в Instagram Екатерина. Волкова осталась в полном восторге от своего нового образа.

Екатерина Волкова ФОТО: Instagram