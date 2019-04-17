Эксклюзив: самая востребованная модель Эстонии Екатерина Булгарина живет теперь на две страны
Екатерина Булгарина - известная эстонская модель, украшавшая собой и подиумы, многие рекламные плакаты и страницы глянцевых журналов. Карьера ее шла в гору семимильными шагами, популярность и востребованность в рекламном и модном бизнесе зашкаливала. Недавно девушка вышла замуж, организовав свадьбу своей мечты в Таиланде, и поменяла фамилию.
Так окончилась одна жизнь и началось другая. Не менее красочная и полная впечатлений.
Екатерина теперь уже Картакова живет на две страны. Муж в Таиланде, Екатерина работает здесь маркетологом в газовой компании, и большое расстояние между Таллинном и Бангкоком преодолевается во имя любви. Недавно Екатерина с мужем отдыхали во Вьетнаме. Яркими и жизнерадостными снимками Екатерина поделилась в социальных сетях с подписчиками.
Она рассказала нашему порталу, как оказалась во Вьетнаме. «Решили уехать с мужем на выходные из Таиланда. Мы были в Бангкоке, но сейчас в Тайланде праздник начала дождей, все обливают друг друга на улице. Поначалу это кажется забавным, но всегда быть мокрым, как только выходишь на улицу - так себе развлечение, а еще и всю неделю. Вот мы и решили улететь туда, где муж мой уже был по работе и остался в полном восторге. Выбором стал город Дананг. Место просто идеальное для отдыха. Город разделяет река, но при этом Дананг омывает Южно-Китайское море. Климат не жаркий, так как город находится между гор и всегда дует свежий бриз. Об этом месте пока еще мало знают европейские туристы, но вот корейские и китайские туристы летают туда, как мы в Турцию, потому что близко, тепло и дешево».
Достаточно высокая Екатерина добавила, что в Азии для нее нет проблем с выбором одежды, правда, покупает она ее очень аакуратно. «Обычно пытаюсь брать то, что не является единым целым, так как тело у них намного короче, чем у нас. А вот топы и юбки на меня отлично садятся».
«Модельный бизнес остался как хобби, пришло время зарабатывать головой», - говорит Екатерина.
Она обдумывает вопрос переезда к супургу, но говорит, что сложно все быстро бросить и переехать.