Заговор политиков и предсказания Нострадамуса: почему люди считают, что Нотр-Дам загорелся неслучайно?

И далеко не все готовы принять версию о случайном возгорании легендарного собора, умиравшего вчера на наших глазах.

Эммануэль Макрон, пообещавший Франции, что Нотр-Дам не погиб и однажды будет так же прекрасен, как до этого злосчастного вечера, стал главной мишенью тех, кто уверен, что от нас скрывают правду. В трагических событиях нередко видят замаскированные игры политиков, и собор в огне не стал исключением. Главная версия – на его реставрацию, которая шла с начала апреля, банально не хватало средств, а президенту Франции отчаянно не хватало рейтинга народной любви.

Кроме того, в понедельник Макрону предстояла конференция в Елисейском дворце, где от него ждали четкий план в ответ на протесты «желтых жилетов», которые уже несколько месяцев не дают покоя стране. К счастью или нет, все эти проблемы теперь можно считать решенными: конференция на время забыта, денег на восстановление Нотр-Дама благодаря щедрым пожертвованиям хватит сполна, а Макрон, оказавшийся по нужную сторону баррикад во время всеобщей скорби, получит похвалу за рвение и грамотно составленные речи. Заманчивая ли это перспектива, учитывая, как легко все развернулось на 180 градусов за один вечер?

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«Я часто посещал здания, в которых велась реконструкция, поэтому знаю, что в таких местах пожар — постоянный риск, и все заранее к нему готовы. Теперь представьте, насколько осторожны были люди во время работы на таком значимом историческом религиозном объекте. Это либо беспрецедентная безалаберность, либо просто поджог», — считает канадский автор Стефан Молинье.

Ему вторят те, кто наслышан о пожарах, происходивших в других европейских религиозных постройках в последнее время: «Собор Парижской Богоматери в огне. Совсем недавно так же горела церковь Сен-Сюльпис. И нам говорят, что это случайность».

У тех, кто копнул глубже и увидел в произошедшем знак свыше, своя версия: по их мнению, Нотр-Дам давно был обречен. В доказательство нашлось предсказание Нострадамуса, якобы рассказавшего о судьбе европейских стран еще несколько веков назад: «Созвездие Овна, Юпитер и Сатурн, предвечный Бог, какие перемены ждать? Зло возвратится век спустя. Франция, Италия, через какие вам эмоции пройти придется?». Астрологи быстро подсчитали: Солнце сейчас находится именно в Овне, а Юпитер и Сатурн заняли на небе нужные места для события такого масштаба. Но самой интересной деталью стала речь французского лидера, Эммануэля Макрона, в которой он употребил заветное слово: «В огне Нотр-Дам – эмоции целой нации. Как и всем горожанам, мне невыносимо видеть, как сгорает эта часть нас». Кроме того, пожар случился в Страстную неделю перед Пасхой и в сложные для католической церкви времена неутихающих скандалов.

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