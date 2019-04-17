Кое-кто проговорился: отношения Ирины Шейк и Роналду были фарсом

Она также усомнилась и в новом романе именитого футболиста с моделью Джорджиной Родригес. «У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа», — заключила Виктория.

Сам Роналду однажды признавался, что Шейк для него ничего не значила. Мужчина даже не стал включать бывшую возлюбленную в автобиографический фильм. «В жизни бывают удачные и неудачные периоды. Также бывают периоды, которые не очень важны», — объяснял форвард.