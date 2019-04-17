Кое-кто проговорился: отношения Ирины Шейк и Роналду были фарсом
39-летняя экс-участница «ДОМа-2» и телеведущая Виктория Боня выразила сомнение в искренности чувств бывшей звездной пары. По ее мнению, футболист и модель играли любовь на камеру, а их роман скреплял только долголетний контракт, пишет Стархит.
В 2010 году супермодель Ирина Шейк закрутила роман с футболистом Криштиану Роналду. Пара быстро обрела статус самой красивой в мире, а поклонники с нетерпением ждали их свадьбы. Однако долголетние отношения потерпели крах. Инсайдеры говорили, что Шейк улетала из Испании со слезами. Позже модель намекала на неверность избранника. «Думала, что я нашла идеального мужчину, но все обернулось иначе», — говорила Ирина.
Недавно российская телеведущая Виктория Боня дала свою версию внезапного расставания пары. В студии у Аллы Довлатовой на «Русском радио» она заявила, что ни о какой любви между звездами речи быть не может. По ее мнению, модель и футболист просто занимались саморекламой.
Она также усомнилась и в новом романе именитого футболиста с моделью Джорджиной Родригес. «У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа», — заключила Виктория.
Сам Роналду однажды признавался, что Шейк для него ничего не значила. Мужчина даже не стал включать бывшую возлюбленную в автобиографический фильм. «В жизни бывают удачные и неудачные периоды. Также бывают периоды, которые не очень важны», — объяснял форвард.