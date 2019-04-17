Язык не повернется назвать ее пожилой! 72-летняя Шер сверкнула фигурой

Кажется, что американской певице Шер удалось обмануть время, ведь в свои 72 года она вовсе не похожа на пожилую женщину. Ее стройная фигура и подтянутая кожа – результат усердной работы над собой.
Каждое появление на публике голливудской звезды – праздник и феерия эмоций, а подобранные наряды всегда яркие и эффектные.
На днях Шер пришла на вечернее телешоу в косом жакете гусарского стиля, облегающих брюках с ремнем со стразами и ботильонах. Расшитый блестящими украшениями пиджак напоминал образ культового исполнителя Майкла Джексона.
72-летняя красотка решила добавить остроты своему сценическому аутфиту и надела жгуче-рыжий парик средней длины. Макияж знаменитости был достаточно насыщенным, а лицо казалось намного моложе истинных лет артистки. Поп-певица настоящий пример для подражания! Оставаться молодой на протяжении жизни – целое искусство.