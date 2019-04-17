Ср, 17.04.2019
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Язык не повернется назвать ее пожилой! 72-летняя Шер сверкнула фигурой

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Singer and actress Cher

ФОТО: Carolyn Kaster / AP

Кажется, что американской певице Шер удалось обмануть время, ведь в свои 72 года она вовсе не похожа на пожилую женщину. Ее стройная фигура и подтянутая кожа – результат усердной работы над собой. 

Каждое появление на публике голливудской звезды – праздник и феерия эмоций, а подобранные наряды всегда яркие и эффектные. 

На днях Шер пришла на вечернее телешоу в косом жакете гусарского стиля, облегающих брюках с ремнем со стразами и ботильонах. Расшитый блестящими украшениями пиджак напоминал образ культового исполнителя Майкла Джексона.

72-летняя красотка решила добавить остроты своему сценическому аутфиту и надела жгуче-рыжий парик средней длины. Макияж знаменитости был достаточно насыщенным, а лицо казалось намного моложе истинных лет артистки. Поп-певица настоящий пример для подражания! Оставаться молодой на протяжении жизни – целое искусство. 

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