Ср, 17.04.2019
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  • Вот это да! Помолодевшую Ирину Дубцову спутали с 13-летним сыном

Вот это да! Помолодевшую Ирину Дубцову спутали с 13-летним сыном
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Ирина Дубцова

ФОТО: Instagram

Финалистка «Фабрики Звезд» порадовала поклонников новой фотографией сразу по возвращению из Дубая, пишет Пятый канал.

Популярная певица Ирина Дубцова показала, как выглядит без макияжа. 17 апреля на ее странице в Instagram появилось фото, сделанное сразу после возвращения с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

«С чистого лица, ой, листа! Лохматое постполетное селфи», — написала 37-летняя артистка под публикацией.

Ирина Дубцова

ФОТО: Instagram

В комментариях подписчики Дубцовой отметили, что без косметики она выглядит на десять лет моложе. Некоторые даже решили, что на снимке — ее сын Артем, которому недавно исполнилось 13. 

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