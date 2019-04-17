Вот это да! Помолодевшую Ирину Дубцову спутали с 13-летним сыном
Финалистка «Фабрики Звезд» порадовала поклонников новой фотографией сразу по возвращению из Дубая, пишет Пятый канал.
Популярная певица Ирина Дубцова показала, как выглядит без макияжа. 17 апреля на ее странице в Instagram появилось фото, сделанное сразу после возвращения с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
«С чистого лица, ой, листа! Лохматое постполетное селфи», — написала 37-летняя артистка под публикацией.
В комментариях подписчики Дубцовой отметили, что без косметики она выглядит на десять лет моложе. Некоторые даже решили, что на снимке — ее сын Артем, которому недавно исполнилось 13.