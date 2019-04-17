Вот это да! Помолодевшую Ирину Дубцову спутали с 13-летним сыном

Популярная певица Ирина Дубцова показала, как выглядит без макияжа. 17 апреля на ее странице в Instagram появилось фото, сделанное сразу после возвращения с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В комментариях подписчики Дубцовой отметили, что без косметики она выглядит на десять лет моложе. Некоторые даже решили, что на снимке — ее сын Артем, которому недавно исполнилось 13.