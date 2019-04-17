Ср, 17.04.2019
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Уже в эту субботу! Самая сильная девушка Европы ляжет под колеса автомобиля
В Таллинне стартует новый сезон цирка Никулина

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ФОТО: Промо

Новая, фантастическая, захватывающая программа артистов с мировыми именами.

Впервые в Эстонии, самая сильная девушка Европы (Франция цирк Medrano), ляжет под колеса двухтонного автомобиля, справится с весом более двухсот килограмм, все это происходит на ваших глазах. Разве такое возможно? В цирке? Да!

Как всегда в цирке Виктора Никулина много разнообразных, более двадцати ярких номеров и опасных трюков.

Вам и вашим детям наверняка понравится новый уникальный для Эстонии супер трансформер Оптимус, как всегда порадуют и насмешат клоуны. Удивит самый большой и пушистый кот Парнас. Для самых маленьких, очаровательные озорные хорьки и шоу с длинными таксами.

А вот еще кристалл-баланс, артист балансирует предметами на лезвии ножа,  захватывающая пара воздушных гимнастов. А как интересно быстрая трансформация костюмов, как это происходит? приходите и увидите сами. Жонглер со шляпами, грациозная гимнастка, и конечно-же обаятельный очень яркий и смешной клоун Alfredito!

Приходите в цирк! Радуйтесь и удивляйтесь!

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