Уже в эту субботу! Самая сильная девушка Европы ляжет под колеса автомобиля

Впервые в Эстонии, самая сильная девушка Европы (Франция цирк Medrano), ляжет под колеса двухтонного автомобиля, справится с весом более двухсот килограмм, все это происходит на ваших глазах. Разве такое возможно? В цирке? Да!

Как всегда в цирке Виктора Никулина много разнообразных, более двадцати ярких номеров и опасных трюков.

Вам и вашим детям наверняка понравится новый уникальный для Эстонии супер трансформер Оптимус, как всегда порадуют и насмешат клоуны. Удивит самый большой и пушистый кот Парнас. Для самых маленьких, очаровательные озорные хорьки и шоу с длинными таксами.

А вот еще кристалл-баланс, артист балансирует предметами на лезвии ножа, захватывающая пара воздушных гимнастов. А как интересно быстрая трансформация костюмов, как это происходит? приходите и увидите сами. Жонглер со шляпами, грациозная гимнастка, и конечно-же обаятельный очень яркий и смешной клоун Alfredito!