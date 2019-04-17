Экс-супруга Александра Малинина подделала ДНК-тест дочери

Несколько лет назад в семье Александра Малинина разгорелся скандал. Бывшая супруга артиста Ольга Зарубина публично заявила, что певец отказывается признать их общую дочь Киру. Больше всего это сказалось на наследнице, впавшей в тяжелую депрессию.

Годами Ольга пыталась разбудить отцовские чувства в Александре Малинине, но теперь заявила, что настоящий папа Киры — бизнесмен Константин Соболевский. В 80-е Зарубина одновременно встречалась и с Соболевским, и с Малининым, однако в то время бросила Константина, променяв его на артиста.

Личной целью Соболевского стало превратиться из бедного студента в бизнесмена, что блестяще удалось влюбленному мужчине. Недавно он подарил Ольге особняк за 610 000 евро и автомобиль. Но сначала певица привела в роскошный дом молодого танцора Николая. Еще две недели назад Зарубина считала юношу смыслом жизни. Но после предательства избранника она не только решила дать Константину шанс, но и призналась, что он отец Киры.

«Когда я показала результат ДНК-теста, где почти 100%, что он — папа Киры, Константин был счастлив», — поделилась Зарубина в эфире программы «На самом деле».

Кира еще не виделась с бизнесменом, ограничившись общением с новоприобретенным родственником по телефону. Дочь Зарубиной до сих пор страдает после неудачного знакомства с Александром Малининым, отказавшимся сблизиться с ней. Девушка не спешит приезжать в Россию, так как лучше чувствует себя в Америке. По словам Ольги, именно это стало причиной проведения ДНК-экспертизы в США.

Однако у окружающих возникли сомнения в искренности чувств Зарубиной по отношению к Соболевскому. Буквально пару недель назад певица признавалась в любви к Николаю Какунину, а теперь говорит о создании семьи с бизнесменом. Подозрительным знакомым Ольги показалось и внезапное появление доказательств родства Киры и Константина, хотя бывшая супруга Малинина требовала его участия в воспитании дочери много лет.

Ситуацию прояснила Мария Ярмуш, адвокат семьи Малинина. Она провела собственное расследование и выяснила, что в американскую клинику, указанную в документе о ДНК-тесте, Зарубина никогда не обращалась. Ольга оказалась в тупике. Она объяснила, что подделала справку ради счастья дочери, которая достойна лучшего отца.

ДНК-тест оказался подделкой ФОТО: Кадр из передачи