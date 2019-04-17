Вырезанное из «Давай поженимся!» видео скандала Ларисы Гузеевой с мужем появилось в Сети

В кадре Гузеева эмоционально рассказывает о том, как позвонила своему супругу, который находился в командировке. Мужчина очень коротко и односложно отвечал на вопросы супруги и не стал отвечать на просьбу своей жены признаться ей в любви.

Когда Бухаров вернулся домой, Гузеева ждала его «с двумя пистолетами» и устроила допрос «глаза в глаза». Тот заявил, что не хотел разговаривать о чувствах, так как ехал в такси, и это было по меньшей мере несолидно, ведь он уже давно не мальчик, а «большой седой мужик». Рассказывая об этом Гузеева использовала нецензурные слова, поэтому, предположительно, фрагмент предпочли вырезать из эфира программы.