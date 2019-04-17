«Мы целовались с Вовой»: Брежнева сделала интимное признание о Зеленском

Близкие к семье шоумена люди считают, что он типичный подкаблучник. Владимир Зеленский признавался, что не принимает решений, не посоветовавшись с женой.

По словам его приятеля, режиссера Марюса Вайсберга, актер разрешает супруге командовать в бытовых и семейных вопросах, сообщает сайт "Комсомольская правда". Елена Кияшко является одним из авторов "Квартала 95".

Зеленский – мужчина видный, и у его жены есть поводы для ревности. Актер не прочь пофлиртовать с коллегами женского пола. Когда шоумен снимался с Оксаной Акиньшиной в Москве, журналисты заметили, что после съемок ночью тот сел в машину артистки, и они уехали. Зеленский, разумеется, слухи о романе опроверг.

Позже Оксану Акиньшину в фильме "Восемь лучших свиданий" заменила Вера Брежнева. Владимир Зеленский признался, что супруга ревновала его к сексапильной певице. "Да, мы целовались с Вовой по-настоящему. Я знаю его жену, и было стремно", – рассказала Брежнева.