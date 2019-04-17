Как выглядит чашка кофе в разных странах мира?

Тоуба (Сенегал). Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

Кофе с чесноком и медом (Турция). Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».

Кофе с апельсином (Ямайка). Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.