Моноспектакль «5 граммов» в Ласнамяэ: честно о проблеме наркомании языком театра
Театральное объединение Must Kast представляет моноспектакль о молодежной наркомании - "5 граммов".
Автор: Кятлин Падесаар, Сильвер Кальюла Постановщик: Сильвер Кальюла Переводчик: Майа Соорм На сцене — актер Русского театра Эстонии Александр Жиленко
Возрастное ограничение: 12+
Моноспектакль "5 граммов" — это честная и трагическая история о превращении обычного парня в колющегося наркомана. Это повод напомнить о том, что эта беда и в 2019-м году никуда не исчезла, и повод об этом поговорить.
Всего будет сыграно 10 спектаклей. Представления состоятся в столице, на Северо-Востоке и Тарту. На сцене — актер Русского театра Эстонии Александр Жиленко. Постановщик — Сильвер Кальюла из театрального объединения Must Kast. Изначально спектакль был создан на эстонском языке и имел оглушительный успех среди эстонских школьников. Спустя несколько лет Кальюла решил представить русскоязычную версию постановки.
"Я считаю, что это важная тема и она по-прежнему актуальная среди молодежи. Побег от реальности в поисках чувства счастья, то есть наркомания, не зависит от гражданства и родного языка", - утверждает режиссер.
Для актера Русского театра Эстонии Александра Жиленко участие в моноспектакле стало само по себе вызовом: это его первый опыт в данном жанре. Тема зависимости от наркотиков не коснулась его лично или его близких, но и стороной пройти не могла — у каждого из поколения миллениалов есть условный друг детства, одноклассник или знакомый парень из соседнего подъезда, который "сел на иглу" и умер молодым.
"Меня всегда волновало, что это за сила такая, которая может изменить и испортить не только твою жизнь, но и жизнь твоих близких", - признался Александр Жиленко.
После представлений состоятся обсуждения темы, в которой вместе с актером и зрителями примут участие приглашенные эксперты, знающие о проблеме наркомании не понаслышке.
Даты и время представлений:
29.04 в 13:00 и 19:00 — КЦ "Линдакиви" (Таллинн)
02.05 в 13:00 и 19:00 — Genialistide klubi (Тарту)
06.05 в 13:00 и 19:00 — Narva Vaba Lava (Нарва)
13.05 в 13:00 и 19:00 — КЦ "Линдакиви" (Таллинн)
15.05 в 13:00 и 19:00 — Камерный зал Йыхвиского концертного дома (Йыхви)
Театральное объединение Must Kast
Must Kast — это творческая группа, которая создана выпускниками Вильяндиской культурной академии Тартуского университета в 2014-м году. Понятие Must Kast, или "Черный ящик", или Black Box, означает тип театрального зала. Must Kast – общинный театр. Его создатели убеждены, что театр должен находиться как можно ближе к публике, к ее мыслям, которые возникают здесь и сейчас, поэтому в постановках рассматриваются актуальные темы. Каждый спектакль несет в себе дополнительную ценность, представление — это платформа для общения. Театр не принадлежит исключительно большим городам или театральным залам, театр - это встреча, которая может состояться везде и со всеми.