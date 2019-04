Моноспектакль «5 граммов» в Ласнамяэ: честно о проблеме наркомании языком театра

Всего будет сыграно 10 спектаклей. Представления состоятся в столице, на Северо-Востоке и Тарту. На сцене — актер Русского театра Эстонии Александр Жиленко. Постановщик — Сильвер Кальюла из театрального объединения Must Kast. Изначально спектакль был создан на эстонском языке и имел оглушительный успех среди эстонских школьников. Спустя несколько лет Кальюла решил представить русскоязычную версию постановки.

Театральное объединение Must Kast

Must Kast — это творческая группа, которая создана выпускниками Вильяндиской культурной академии Тартуского университета в 2014-м году. Понятие Must Kast, или "Черный ящик", или Black Box, означает тип театрального зала. Must Kast – общинный театр. Его создатели убеждены, что театр должен находиться как можно ближе к публике, к ее мыслям, которые возникают здесь и сейчас, поэтому в постановках рассматриваются актуальные темы. Каждый спектакль несет в себе дополнительную ценность, представление — это платформа для общения. Театр не принадлежит исключительно большим городам или театральным залам, театр - это встреча, которая может состояться везде и со всеми.