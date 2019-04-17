Моноспектакль «5 граммов» в Ласнамяэ: честно о проблеме наркомании языком театра

Автор: Кятлин Падесаар, Сильвер Кальюла Постановщик: Сильвер Кальюла Переводчик: Майа Соорм На сцене — актер Русского театра Эстонии Александр Жиленко

Возрастное ограничение: 12+

Моноспектакль "5 граммов" — это честная и трагическая история о превращении обычного парня в колющегося наркомана. Это повод напомнить о том, что эта беда и в 2019-м году никуда не исчезла, и повод об этом поговорить.

Всего будет сыграно 10 спектаклей. Представления состоятся в столице, на Северо-Востоке и Тарту. На сцене — актер Русского театра Эстонии Александр Жиленко. Постановщик — Сильвер Кальюла из театрального объединения Must Kast. Изначально спектакль был создан на эстонском языке и имел оглушительный успех среди эстонских школьников. Спустя несколько лет Кальюла решил представить русскоязычную версию постановки.

"Я считаю, что это важная тема и она по-прежнему актуальная среди молодежи. Побег от реальности в поисках чувства счастья, то есть наркомания, не зависит от гражданства и родного языка", - утверждает режиссер.

Для актера Русского театра Эстонии Александра Жиленко участие в моноспектакле стало само по себе вызовом: это его первый опыт в данном жанре. Тема зависимости от наркотиков не коснулась его лично или его близких, но и стороной пройти не могла — у каждого из поколения миллениалов есть условный друг детства, одноклассник или знакомый парень из соседнего подъезда, который "сел на иглу" и умер молодым.

"Меня всегда волновало, что это за сила такая, которая может изменить и испортить не только твою жизнь, но и жизнь твоих близких", - признался Александр Жиленко.

После представлений состоятся обсуждения темы, в которой вместе с актером и зрителями примут участие приглашенные эксперты, знающие о проблеме наркомании не понаслышке.

Даты и время представлений:

29.04 в 13:00 и 19:00 — КЦ "Линдакиви" (Таллинн)

02.05 в 13:00 и 19:00 — Genialistide klubi (Тарту)

06.05 в 13:00 и 19:00 — Narva Vaba Lava (Нарва)

13.05 в 13:00 и 19:00 — КЦ "Линдакиви" (Таллинн)

15.05 в 13:00 и 19:00 — Камерный зал Йыхвиского концертного дома (Йыхви)

Театральное объединение Must Kast