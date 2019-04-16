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  • Жесткое видео: Александр Овечкин избил соперника

Жесткое видео: Александр Овечкин избил соперника
Какой горячий русский парень!

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Александр Овечкин

ФОТО: Susan Walsh / AP

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» вновь стал участником драки во время матча. Александр Овечкин нокаутировал 19-летнего соперника из команды «Каролина Харрикейнз». Оба спортсмена получили за стычку пятиминутные штрафы.

Известный крутым нравом Александр Овечкин часто ввязывается в конфликты во время состязаний. На этот раз хоккеист подрался с соотечественником из «Каролины Харрикейнз» во время матча первого раунда плей-офф НХЛ, прошедшего в ночь на 16 апреля. Стычка началась на 11-й минуте игры со столкновений спортсменов плечами, а завершилась только, когда форвард Андрей Свечников упал на лед.

Алекснадр Овечкин

ФОТО: Robert Willett / ZUMAPRESS.com

Нападающий смог подняться только с помощью других членов команды. После нокаута Свечников больше не возвращался на игру. Обсуждая случившееся, Овечкин отметил, что не хотел причинить вред молодому сопернику. Он сказал, что надеется, с Андреем Свечниковым все будет в порядке. При этом Александр не скрывал: инициатором конфликта стал 19-летний хоккеист.

«Надеюсь, с ним все хорошо. Я не хотел причинить парню боль. Я не большой спец по дракам, как и он. Но он предложил подраться, и я сказал «Пойдем», — пояснил трехкратный чемпион мира.

Тренер команды «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор не согласился с заявлением Овечкина о том, что зачинщиком драки стал Свечников. В качестве доказательства вины Александра он предложил фанатам изучить видео, на котором, по его мнению, именно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» проявил агрессию первым и толкнул соперника.

Напомним, ранее Александр Овечкин уже дрался с другими спортсменами. 18 декабря он сцепился с Крисом Летангом из «Питтсбург Пингвинз», за что был дисквалифицирован на две минуты. В 2010 году форвард ввязался в конфликт с Брэндоном Дубински, применив к нему спорный силовой прием во время матча.

Однажды Овечкин даже платил штраф за проявление силы в игре: после драки с Полом Гостэдом в 2006 году Александра заставили расстаться с тысячей долларов за нарушения. Несмотря на такое прошлое, болельщики считают, что у капитана «Вашингтон Кэпиталз» было не так много конфликтов за долгую карьеру.

 

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