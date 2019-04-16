Жесткое видео: Александр Овечкин избил соперника
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» вновь стал участником драки во время матча. Александр Овечкин нокаутировал 19-летнего соперника из команды «Каролина Харрикейнз». Оба спортсмена получили за стычку пятиминутные штрафы.
Известный крутым нравом Александр Овечкин часто ввязывается в конфликты во время состязаний. На этот раз хоккеист подрался с соотечественником из «Каролины Харрикейнз» во время матча первого раунда плей-офф НХЛ, прошедшего в ночь на 16 апреля. Стычка началась на 11-й минуте игры со столкновений спортсменов плечами, а завершилась только, когда форвард Андрей Свечников упал на лед.
Нападающий смог подняться только с помощью других членов команды. После нокаута Свечников больше не возвращался на игру. Обсуждая случившееся, Овечкин отметил, что не хотел причинить вред молодому сопернику. Он сказал, что надеется, с Андреем Свечниковым все будет в порядке. При этом Александр не скрывал: инициатором конфликта стал 19-летний хоккеист.
Тренер команды «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор не согласился с заявлением Овечкина о том, что зачинщиком драки стал Свечников. В качестве доказательства вины Александра он предложил фанатам изучить видео, на котором, по его мнению, именно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» проявил агрессию первым и толкнул соперника.
Напомним, ранее Александр Овечкин уже дрался с другими спортсменами. 18 декабря он сцепился с Крисом Летангом из «Питтсбург Пингвинз», за что был дисквалифицирован на две минуты. В 2010 году форвард ввязался в конфликт с Брэндоном Дубински, применив к нему спорный силовой прием во время матча.
Однажды Овечкин даже платил штраф за проявление силы в игре: после драки с Полом Гостэдом в 2006 году Александра заставили расстаться с тысячей долларов за нарушения. Несмотря на такое прошлое, болельщики считают, что у капитана «Вашингтон Кэпиталз» было не так много конфликтов за долгую карьеру.