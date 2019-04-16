Жесткое видео: Александр Овечкин избил соперника

Тренер команды «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор не согласился с заявлением Овечкина о том, что зачинщиком драки стал Свечников. В качестве доказательства вины Александра он предложил фанатам изучить видео, на котором, по его мнению, именно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» проявил агрессию первым и толкнул соперника.

Напомним, ранее Александр Овечкин уже дрался с другими спортсменами. 18 декабря он сцепился с Крисом Летангом из «Питтсбург Пингвинз», за что был дисквалифицирован на две минуты. В 2010 году форвард ввязался в конфликт с Брэндоном Дубински, применив к нему спорный силовой прием во время матча.

Однажды Овечкин даже платил штраф за проявление силы в игре: после драки с Полом Гостэдом в 2006 году Александра заставили расстаться с тысячей долларов за нарушения. Несмотря на такое прошлое, болельщики считают, что у капитана «Вашингтон Кэпиталз» было не так много конфликтов за долгую карьеру.