20 фактов о женской груди, которых ты не знал

Предлагаем тебе 20 фактов о груди, которых ты мог не знать.

1. Средний вес одной натуральной груди колеблется от 800 до 1000 грамм. Это позволило установить исследование американских ученых.

2. Женская грудь худеет и поправляется вместе со своей обладательницей – на 20 грамм на каждый килограмм общего веса.

3. У подавляющего числа женщин одна грудь больше другой. В 80% случаев это левая.

4. Помимо хирургического вмешательства и увеличения массы тела повлиять на размер груди можно приемом фитоэстрогена – женского полового гормона.

5. Грудь на 97% состоит из жировой ткани, что определят ее форму и упругость.

6. Грудь полностью лишена мышечных тканей.

7. Бюст чуть увеличивается перед наступлением менструации.

8. Также американские ученые провели параллель между размером груди и IQ, обнаружив пропорциональную зависимость: чем больше размер, тем IQ ниже.

9. Между маткой и молочными железами есть прямая связь. Поэтому ласки груди могут способствовать женскому оргазму. Есть и негативная сторона – инфекции, передающиеся половым путем, провоцируют заболевания желез.

10. У южных славян было поверье, что русалки, обитающие в водоемах, умеют перебрасывать бюст через плечо, чтобы покормить своих детей.

11. Французский король, Людовик XV, любил пить алкогольные напитки из бокалов, что в точности повторяли форму груди его фаворитки.

12. Обладательницей самого большого натурального бюста в истории была танцовщица кабаре Виктория фон Крупп, француженка немецкого происхождения. В Швейцарии даже установили бронзовый слепок ее выдающейся груди, окружность которой составляла 266 см.

13. Существует статистика, подтверждающая, что женщины, искусственно увеличившие грудь, чаще совершают самоубийство.

14. Жители Японии больше всего ценят бюсты маленьких размеров. Европейцы же отдают предпочтение средним аккуратным грудям.

15. Тогда как жители Африки и Индии считают самыми привлекательными женщин с пышной грудью и крупными сосками.

16. Во времена Гиппократа считалось, что увеличить объем груди можно при помощи пения. Но сейчас уже доказано, что между ним и размером бюста нет никакой связи.

17. Вплоть до 2004 в Китае дискриминировали обладательниц несимметричных грудей: им могли отказать в должности только по этой причине.

18. Даже сегодня среди племен Крайнего Севера крепко убеждение, что ребенок зарождается не в животе, а в груди, уже потом опускаясь вниз.

19. Привлекательность для мужчин пышной груди и ярко накрашенного рта ученые объясняют тем, что наши предки передвигались на четвереньках. Самки привлекали самцов выпирающими ягодицами и половыми губами. А сегодня бюст и яркая помада напоминают об этом на подсознательном уровне.