Шестерка безответственных: знаки Зодиака, которые всегда во всем винят других

Потому как всегда можно придумать, кто виноват в сложившейся ситуации, вместо того, чтобы работать над собой и своими недостатками. Вот только со временем виновных становится всё больше и больше, а ситуация не меняется. И Joinfo.ua расскажет вам сейчас, какие именно знаки Зодиака чаще всего сталкиваются с этой проблемой.

Водолей

Водолеи ненавидят признавать свою неправоту. В лучшем случае они будут делать вид, что имеют право на свое мнение, пусть оно и неправильное. В худшем – начнут вести себя агрессивно, пытаясь заставить окружающих взять вину за случившееся на себя.

Близнецы

Близнецы не любят нести ответственность за свои действия, поскольку в принципе не понимают, как это события могут «развиваться неправильно». Если получилось так, то так и было нужно. А то, что кому-то из-за этого неудобно – ну что же, это проблемы того человека лично. Плюс Близнецы придумают сотню оправданий тому, почему их вины в произошедшем нет.

Дева

Девы претендуют на право называться мудрыми, умными и практически идеальными. То есть сами себя лишают права на ошибки. Поэтому они будут всеми силами искать виноватых, вместо того чтобы признать свою неправоту. Для них легче поссориться с кучей народа, чем трезво взглянуть на свои возможности. Ибо придется признать, что привычная картина мира буквально рушится.

Козерог

Козероги считают, что неприятные эмоции – ничто по сравнению с необходимостью делать дело. Поэтому они не считают, что в чём-то виноваты, если их поступки привели к нужному результату. А если кому-то что-то не нравится – увы, это его проблемы. Сам же Козерог в принципе никого не обвиняет в своих неудачах, кроме себя самого, поэтому считает, что и окружающие должны винить только себя.

Рыбы

Рыбы никогда не возьмут на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Это вопрос принципа: они не станут даже начинать, если нельзя на кого-то свалить вину за неудачи. Потому как слишком уж эмоционально они переживают любые свои провалы. И самообвинение в этом только усугубляет и без того безрадостную картину. Чисто защитная реакция.

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