Злой рок преследует Андрея Григорьева-Апполонова

Дети певца и Марины — 15-летний Иван и 11-летний Артемий, к слову, переехали вместе с мамой к ее новому избраннику. Дом новоиспеченной пары находится недалеко от жилья Григорьева-Апполонова, так что наследникам звезды не придется даже менять школу — они учатся в Cambridge International School в Москве.

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Примечательно, что первая гражданская жена артиста Мария также когда-то ушла от певца к баскетболисту — ее избранником стал Андрей Кирилленко.