Злой рок преследует Андрея Григорьева-Апполонова
В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту. Пока пара скрывает расставание, хотя они уже давно не живут вместе и готовятся к разводу, сообщает Стархит.
Больше 17 лет Андрей Григорьев-Апполонов был счастлив в браке. Во всех интервью он признавался в любви Марине Банковой, отмечая, что именно жена помогает ему преодолевать любые кризисы. Но, как оказалось, отношения звездной пары далеко не так идеальны, как выглядят со стороны.
В ноябре прошлого года «СтарХиту» сообщили, что женщина нашла себе любовника. Мужчиной, с которым супруга «рыжего» проводила много времени, оказался 27-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у Марины семьи. «Роман их начался прошлым летом. Тогда она стала с подружками ходить на все игры клуба, в котором играет Зубков, и даже ездила с ним на выезды, публиковала фото, прикрывая его лицо рукой», — рассказал «СтарХиту» источник.
Пока Марина не оформила развод
Накануне Нового года «СтарХит» связался с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но он опроверг кризис в отношениях с женой, а после даже появился с ней в одном из выпусков программы «Пока все дома».
Баскетболист Андрей Зубков
Дети певца и Марины — 15-летний Иван и 11-летний Артемий, к слову, переехали вместе с мамой к ее новому избраннику. Дом новоиспеченной пары находится недалеко от жилья Григорьева-Апполонова, так что наследникам звезды не придется даже менять школу — они учатся в Cambridge International School в Москве.
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Примечательно, что первая гражданская жена артиста Мария также когда-то ушла от певца к баскетболисту — ее избранником стал Андрей Кирилленко.