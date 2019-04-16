Найди десять отличий: как изменился Таллиннский ЗАГС после супер-ремонта?! (ФОТО)

Здание, где располагается ЗАГС, было построено в 1910 году как летняя резиденция Карла Лутера - владельца фанерно-мебельной фабрики. Тогда нынешний практически самый центр города был еще пригородом. Обращает на себя внимание сходство архитектуры дома и здания Эстонского драматического театра. Оба здания проектировали архитекторы Алексей Бубырь и Николай Васильев. После второй мировой войны в доме были сначала коммунальные квартиры, а потом детская поликлиника. ЗАГС переехал туда в 1983 году, а перед тем здание прошло курс обновления.