Найди десять отличий: как изменился Таллиннский ЗАГС после супер-ремонта?! (ФОТО)

Сегодня журналистов ознакомили с отреставрированным Дворцом счастья, куда уже вчера вернулся Таллинский департамент ЗАГС.
Здание, где располагается ЗАГС, было построено в 1910 году как летняя резиденция Карла Лутера - владельца фанерно-мебельной фабрики. Тогда нынешний практически самый центр города был еще пригородом. Обращает на себя внимание сходство архитектуры дома и здания Эстонского драматического театра. Оба здания проектировали архитекторы Алексей Бубырь и Николай Васильев. После второй мировой войны в доме были сначала коммунальные квартиры, а потом детская поликлиника. ЗАГС переехал туда в 1983 году, а перед тем здание прошло курс обновления.
Сегодня заведующая департаментом Карин Каськ вручила почетные грамоты тем, кто внес наибольший вклад в нынешнее обновление дома, взятого под охрану как памятник старины.
Так сейчас выглядит Таллиннский ЗАГС. Мы не можем найти особых отличий. А вам удается?