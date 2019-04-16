Вт, 16.04.2019
Кружит голову, ай, до упаду! Украинский певец Monatik выступил в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Найди десять отличий: как изменился Таллиннский ЗАГС после супер-ремонта?! (ФОТО)

Найди десять отличий: как изменился Таллиннский ЗАГС после супер-ремонта?! (ФОТО)

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Raepress

Сегодня журналистов ознакомили с отреставрированным Дворцом счастья, куда уже вчера вернулся Таллинский департамент ЗАГС.

Здание, где располагается ЗАГС, было построено в 1910 году как летняя резиденция Карла Лутера - владельца фанерно-мебельной фабрики. Тогда нынешний практически самый центр города был еще пригородом. Обращает на себя внимание сходство архитектуры дома и здания Эстонского драматического театра. Оба здания проектировали архитекторы Алексей Бубырь и Николай Васильев. После второй мировой войны в доме были сначала коммунальные квартиры, а потом детская поликлиника. ЗАГС переехал туда в 1983 году, а перед тем здание прошло курс обновления.

Сегодня заведующая департаментом Карин Каськ вручила почетные грамоты тем, кто внес наибольший вклад в нынешнее обновление дома, взятого под охрану как памятник старины.

Так сейчас выглядит Таллиннский ЗАГС. Мы не можем найти особых отличий. А вам удается? 

ФОТО: Raepress

ФОТО: Raepress

ФОТО: Raepress

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ