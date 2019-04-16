«Глупая девочка»: Лариса Гузеева о забавной выходке своей 19-летней дочери

59-летняя актриса и телеведущая изменила своему многолетнему стилю. Вслед за ней цвет волос поменяла и ее 19-летняя дочь Ольга, рассказывает Cosmo.
Лариса Гузеева удивила своим перевоплощением многих поклонников. Долгие годы они привыкли видеть ее брюнеткой. К радикальной смене имиджа звезды ее фанаты отнеслись по‑разному. Одним Гузеева-блондинка понравилась, другие предположили, что актриса все же вернется к привычному темному цвету волос.
Такими переменами вдохновилась подросшая дочь актрисы. Ольга Бухарова тоже решила последовать примеру мамы и стала блондинкой. Лариса Гузеева опубликовала фото,на котором преобразившаяся дочка ставит ей «рожки». «Глупая девочка, думает, что у матери на затылке глаз нет… Готовим колбаски из индейки», — поделилась Гузеева.