«Глупая девочка»: Лариса Гузеева о забавной выходке своей 19-летней дочери

Лариса Гузеева удивила своим перевоплощением многих поклонников. Долгие годы они привыкли видеть ее брюнеткой. К радикальной смене имиджа звезды ее фанаты отнеслись по‑разному. Одним Гузеева-блондинка понравилась, другие предположили, что актриса все же вернется к привычному темному цвету волос.