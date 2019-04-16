Почему я больше никогда не поставлю стиральную машину на кухне

Кстати, сразу скажу, что стоит она у меня правильно - все нормы соблюдены. Отступы все необходимые присутствуют, но она все равно пляшет у меня, еще как! Однажды, приготовив еду, и оставив ее остывать на плите (именно плита, стоит впритык к корпусу) все мое творение полетело на пол, уничтожив ковер и обои… Разочарованию не было предела, пишет Zen.Yandex.ru.

Постоянно при отжиме вся кухня ходит ходуном. В итоге любая стирка для меня кажется адом. Как я уже сказала, дом у нас частный, и поэтому на кухне пол деревянный, а сверху линолеум, а вот в ванной керамическая плитка. Это я к чему - просто при отжиме, машинка вырывает сливной шланг из слива (из тройника трубы, он у нас внешний) и поэтому кухню постоянно от этого заливает, что не есть хорошо для дерева… Это еще один важный повод не ставить стиральную машинку на кухне - кто-то может сказать, что можно сделать всё по уму. То есть сделать пол из керамической плитки и так далее, но на это всё нужны деньги, и не малые…

Теперь я очень жду, когда у нас дело дойдет до ремонта ванной комнаты, ведь именно туда я планирую переставить стиральную машину… И да - это вполне возможно, даже несмотря на крошечную комнату. Главное правильно рассчитать свои размеры, но просто мне придется отказаться от ванной и согласиться на душевую кабину. Для кого-то это табу, ведь ванна считается удобнее душевой - согласна в чем-то, но в любом случае, мы же люди, как тараканы - ко всему привыкаем.