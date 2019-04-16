Вт, 16.04.2019
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Пассажиры назвали самые раздражающие факторы в самолете
А что бесит вас в полете?

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Иллюстративное фото

ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Российский портал Ozon.travel провел опрос среди туристов. Путешественники отвечали на вопрос: что вас больше всего раздражает в самолете? Выяснилось, что большинство при посадке в самолет обращают внимание на внешний вид лайнера и наличие повреждений. Как говорится, встречают по одежке!

Для многих в самолете очень важно пространство вокруг себя, в частности расстояние между креслами. Об этом заявили 76% опрашиваемых. За чистоту в салоне проголосовали 28% путешественников. Также туристам важно то, чтобы их приветливо встретили на борту (11%).

Хорошее питание очень важно для восьми процентов путешественников. Наличие хорошей прессы во время полета оказлось значимым для семи процентов респондентов. Такое же количество обращают внимание на название самолета. Причиной отказа от перелета может стать: подозрение в технической неисправности судна (75%), путаницы при регистрации (10%), хамство персонала (девять процентов) и неопрятность салона (два процента).

Что раздражает вас?  Пишите в комментариях!

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