Высосут всю душу: три знака Зодиака − энергетических вампира

Бывают ситуации, когда после общения с определенными людьми чувствуешь себя опустошенным и уставшим. Причиной такого состояния могут стать люди с тяжелой энергетикой, которые питаются радостью других. Кто же они, энергетические вампиры? Ответы дает российский портал Родной город.
Козероги любят жаловаться на свои тяготы всем подряд. Для них люди − лишь одна из ступеней для достижения цели. Козероги не очень чувствительны и легко обижают людей, не задумываясь. Общение с представителем этого знака может вызвать грусть и уныние.
Близнецы − типичные вампиры в сфере информации, они с большим удовольствием плетут интриги и собирают сплетни. Эгоистичные, они без зазрения совести обсуждают людей и могут их «сглазить».
Скорпионы − один из самых неприятных по характеру знаков в принципе, а уж в плане подпитки чужой энергией они явно номер один. Ужасно обидчивые, вспыльчивые агрессоры. Находясь в плохом настроении, Скорпионы могут нагрубить абсолютно всем. Также они до одури мстительны. После общения с таким «тяжелым» человеком, можно легко помучаться от мигрени и давления.