Высосут всю душу: три знака Зодиака − энергетических вампира

Козероги любят жаловаться на свои тяготы всем подряд. Для них люди − лишь одна из ступеней для достижения цели. Козероги не очень чувствительны и легко обижают людей, не задумываясь. Общение с представителем этого знака может вызвать грусть и уныние.

Близнецы − типичные вампиры в сфере информации, они с большим удовольствием плетут интриги и собирают сплетни. Эгоистичные, они без зазрения совести обсуждают людей и могут их «сглазить».