18 килограммов счастья: прогулка самого толстого кота Нью-Йорка попала на видео

По данным The New York Post , 18-килограммовый кот в настоящее время проживает в одном из приютов города, поскольку его туда отдали хозяева из-за переезда на новое место жительство.

Новая хозяйка животного отметила, что для того, чтобы перевезти кота в ветеринарную клинику, ей потребовалась специальная коляска. При этом медикам даже потребовались весы для собак, чтобы взвесить Барсика, поскольку для котов такие весы оказались слишком маленькими.