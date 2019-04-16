18 килограммов счастья: прогулка самого толстого кота Нью-Йорка попала на видео

В Нью-Йорке обнаружили самого толстого кота города, животное зовут Барсик. При этом замечания о весе вовсе не бездоказательны, поскольку для передвижения ему необходима специальная коляска, рассказывает телеканал Звезда.
По данным The New York Post, 18-килограммовый кот в настоящее время проживает в одном из приютов города, поскольку его туда отдали хозяева из-за переезда на новое место жительство.
Новая хозяйка животного отметила, что для того, чтобы перевезти кота в ветеринарную клинику, ей потребовалась специальная коляска. При этом медикам даже потребовались весы для собак, чтобы взвесить Барсика, поскольку для котов такие весы оказались слишком маленькими.
Теперь кота ожидает специальная диета, чтобы сбросить лишний вес.
Смотрите, как гуляет этот кот!