Три вещи, которые мужчины хотят больше, чем секс

1. Принятие

Мужчина хочет, чтобы ты принимала его таким, какой он есть прямо сейчас. Не таким, каком он может стать через 5-10 лет. Мы всем хотим принятия, но для мужчины это основа длительных отношений. Он знает, что если тебе не нравится его работа, его друзья или то, как он проводил свободное время, то у вас нет будущего, пишет Zen.Yandex.ru.

Говорят, когда мужчина видит женщину и влюбляется в нее, он мечтает, чтобы она всегда оставалась такой. А когда женщина влюбляется в мужчину, она всегда хочет изменить его. Но мужчины не меняются. Если ты можешь это принять, у тебя будет достойный мужчина. Потому что ты уже будешь любить его таким, какой он есть.

2. Что ты его ценишь

Когда ты ценишь то, что он уже делает, он будет делать больше. Мужчина влюбляется, когда он дает. И он ищет способы дать тебе больше. Но если чувствует, что ты это не ценишь, что у него не получается сделать тебя счастливой, он сдастся.

Тебе может быть это тяжело. Потому что некоторые мужчины мало что делают. Но если ты начнешь замечать даже то немногое, что он делает, это вдохновит его на большее.

3. Что ты восхищаешься им

Ты можешь сказать, что это слишком. Но да, ты должна восхищаться своим мужчиной. Не обязательно им целиком, но каким-то его качеством, умением. Может это чувство юмора, его трудолюбие, или то, как он относится к своим друзьям и родным. Ключ в том, чтобы найти то, что тебя в нем восхищает, и сказать ему об этом.

Для мужчины это наравне с уважением. Он знает, что женщина влюбляется в того, кого уважает. Если ты с тем, кого не уважаешь, отпусти его. Ты лишь делаешь больно себе и ему.