Вт, 16.04.2019
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  • Известный певец похвастался мышцами, но засветил кое-что более пикантное (ФОТО)

Известный певец похвастался мышцами, но засветил кое-что более пикантное (ФОТО)

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Laulja Jake Quickenden Londoni poolmaratonil, märts 2019.

ФОТО: PA images/Scanpix

Мы привыкли, что в Instagram красотки часто публикуют провокационные фотографии, показывая подписчиками чуть больше, чем им стоит увидеть. Но знали ли вы, что мужчины иногда так тоже любят делать? 

Известный участник телешоу «The X Factor» Джейк Квикенден поделился в соцсети фотографией, где показал не только мышцы, но и размер мужского достоинства. Специально он это сделал или случайно - неизвестно. Поклонники оценили фото, которое на данный момент собрало более 30 тысяч отметок Like. 

Певцу 30 лет, естественно, он находится в очень хорошей форме. Поклонники в комментариях посоветовали ему быть осторожным со своим половым органом. 

Смотрите! 

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