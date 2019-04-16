«Разодрала пальто этой стерве»: Пугачева унизила бывшего мужа и обрушилась на Леру Кудрявцеву

Накануне российская певица Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей. К этому событию в эфир вышел очередной выпуск ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», гостьей которого стала сама певица.

Кроме поздравлений, звучавших в адрес исполнительницы, в студии также обсудили личную жизнь Пугачевой. Примечательно, что после упоминания имени ее бывшего мужа, режиссера Александра Стефановича, певица стала выражаться в саркастической манере, передает TopNews.

В частности, в рамках проекта прозвучала информация о том, что экс-супруг то и дело хвастается журналистам, что именно он сделал из Пугачевой звезду. Однако в рамках «Пусть говорят» примадонна решила лично обратиться к Стефановичу и опровергнуть его утверждения.

«Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная артистка Советского союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м »Арлекино« спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала», - отметила она.

При этом она в особой манере дала совет экс-мужу.

«Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме 30 серебряников этих. Я хочу вам подсказать: делайте лекции на эту тему: "Как я сделал Пугачеву". Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу», - подчеркнула она.

Также на передаче вспомнили, как однажды Пугачева порвала пальто некой женщине и разбила машину Стефановича. На это Пугачева дала довольно жесткий комментарий.

«Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки, этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купите сами», - сказала она.

Артистка назвала брак с режиссером фиктивным, отметив, что тому просто была нужна московская прописка. В ходе передачи, к слову, знаменитость рассказала о своем отношении к СМИ, постоянно «полоскающим» ее имя

«Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают!» - сказала она, искренне возмутившись выпуску проекта «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, гостем которого стал ее бывший избранник Сергей Челобанов.

«Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая – ведущая – и в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а Вы спали с ней?" – спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", – говорит. "Ой, а какая она в постели?" - продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!» - негодует Пугачева.

Однако она не выступает с упреком в адрес Челобанова.