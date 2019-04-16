Верка Сердючка едет на «Евровидение-2019»

Выступление Верки Сердючки на «Евровидении-2019» официально подтвердили организаторы конкурса.
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019». Появление украинской артистки на конкурсе в Израиле официально подтверждено.
Сердючка споет песню «Toy» Нетты Барзилай в одном из интервал-актов. Сама победительница прошлого конкурса Барзилай в финале соревнования споет свою новую песню.
Среди других звезд, которые порадуют поклонников Евровидения своим появлением – Dana International, Кончита Вурст и Элени Фурейри.
Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры с Мадонной о ее выступлении на «Евровидении-2019».
Конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.