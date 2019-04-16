Вт, 16.04.2019
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Верка Сердючка едет на «Евровидение-2019»

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Верка Сердючка

ФОТО: Wikipedia.org

Выступление Верки Сердючки на «Евровидении-2019» официально подтвердили организаторы конкурса.

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019». Появление украинской артистки на конкурсе в Израиле официально подтверждено.

Сердючка споет песню «Toy» Нетты Барзилай в одном из интервал-актов. Сама победительница прошлого конкурса Барзилай в финале соревнования споет свою новую песню.

Среди других звезд, которые порадуют поклонников Евровидения своим появлением – Dana International, Кончита Вурст и Элени Фурейри.

Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры с Мадонной о ее выступлении на «Евровидении-2019».

Конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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