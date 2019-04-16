На какие просьбы бортпроводников не нужно обижаться

Стюардессы и стюарды обязаны требовать от пассажиров соблюдения порядка в воздухе, чтобы все члены экипажа могли беспрепятственно выполнять свою работу. Какие-то, на первый взгляд, безобидные выходки пассажиров могут нести реальный риск для безопасности и создать угрозу для других клиентов авиакомпании. Поэтому не стоит протестовать в ответ на просьбу бортпроводника занять своё место и пристегнуться. Помните, он всего лишь выполняет свою работу, строго соблюдая инструкции.

1. Пристегнуть ремень безопасности

Даже если вы уверены, что самолёт плавно перемещается по горизонтали, а в воздухе невозможно экстренное торможение, существует множество ситуаций, в которых ремень безопасности может оказать неоценимую помощь. Стоит соблюдать правила не только в воздухе, но и когда он находится на взлётной полосе. Если пилоту придётся резко затормозить или изменить траекторию движения, получить ушибы будет очень обидно. Тем более, что из-за нерадивого пассажира может пострадать и его сосед по креслу. Посадка самолёта также может быть не очень мягкой, поэтому всем следует оставаться на месте и пристегнуться. Попадание авиалайнера в зону турбулентности тревожит практически всех пассажиров, присутствующих на борту, поэтому не стоит забывать о ремнях безопасности и в таких случаях.

2. Запрет на курение на борту самолёта

Запрет на курение в самолёте действует с 2013 года и распространяется на все российские авиалинии. Но всё равно находятся пассажиры, которые пытаются курить на борту или слёзно выпрашивают разрешения у бортпроводника. Особенно это касается нетрезвых граждан или тех, кому предстоит длительный перелёт.

Помимо того, что табачный дым негативно влияет на пассажиров, находящихся на борту, из-за задымления и запаха гари можно пропустить первые признаки возгорания самолёта, а в таких случаях дорога каждая секунда.

3. Отключить мобильные устройства при взлёте и посадке

Некоторые пассажиры не могут расстаться со своим телефоном даже на несколько минут и достаточно агрессивно реагируют на просьбы отключить все средства связи. Но такая мера предосторожности обязательно соблюдается в пассажирских лайнерах по ряду причин. Включенные телефоны, которые начинают искать сеть при наборе высоты, могут вызывать сбои в работе электронных систем самолёта. Также телефоны могут глушить сигнал диспетчера и прерывать связь между пилотами и землёй. К тому же, при резких торможениях или изменении траектории полёта гаджеты могут выпасть из рук и представлять опасность для остальных пассажиров. По этой же причине просят убрать ноутбуки и прочую громоздкую технику.

4. Не занимать проходы

Во время перелёта пассажирам разрешено свободно перемещаться по салону, но некоторые граждане могут злоупотреблять этим правилом. Не стоит загораживать собой проход, выпускать детей или животных погулять между рядами, а также ставить ручную кладь так, чтобы она затрудняла передвижение остальным пассажирам и бортпроводникам. Кроме того, когда стюардессы и стюарды начнут разносить еду и напитки, тележка попросту не сможет проехать.

Нужно помнить, что самолёт имеет мало общего с традиционным общественным транспортом, поэтому загромождать проходы невежливо и недопустимо с точки зрения безопасности. Из-за такого безответственного поведения кто-то может пострадать. А если возникнет экстренная ситуация, персонал не сможет своевременно оказать помощь.

5. Оставаться на месте, пока пилот не совершит посадку

Некоторые пассажиры с нетерпением ждут, когда шасси самолёта наконец-то коснутся земли — чтобы вскочить с места. Они начинают суетливо собирать свои вещи, максимально быстро достают ручную кладь и первыми устремляются на выход.

Ситуация осложняется, когда таких шустрых и нетерпеливых людей много, и сидеть на месте во время приземления уже никто не хочет. Но если самолёт ещё не завершил манёвр, активно передвигаться по салону небезопасно.