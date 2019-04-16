Смотрите, как Саша Савельева выглядит после родов

У Саши Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова в марте родился сын. Певица скрывала беременность и о том, что стала мамой, рассказала не сразу. Впрочем, 9 апреля молодая мать подтвердила догадки общественности, выложив первое фото с новорожденным.

Сейчас Савельева и Сафонов наслаждаются счастьем быть родителями и почти не обновляют свои микроблоги. Однако 15 апреля Александра опубликовала новое фото, которое сильно впечатлило ее поклонников.