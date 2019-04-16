Вт, 16.04.2019
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Смотрите, как Саша Савельева выглядит после родов

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Саша Савельева

ФОТО: Instagram

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки, пишет Woman.

У Саши Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова в марте родился сын. Певица скрывала беременность и о том, что стала мамой, рассказала не сразу. Впрочем, 9 апреля молодая мать подтвердила догадки общественности, выложив первое фото с новорожденным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас Савельева и Сафонов наслаждаются счастьем быть родителями и почти не обновляют свои микроблоги. Однако 15 апреля Александра опубликовала новое фото, которое сильно впечатлило ее поклонников.

На снимке певица позирует во время прогулки с мужем и, вероятно, сыном. «Вы знаете, что ваша жена гуляет? Ну и что, пусть гуляет, она тепло одета!» — написала под постом знаменитость.

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