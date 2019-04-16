Знак Зодиака подскажет, куда отправиться в отпуск в 2019 году

Овнам астрологи до мая предлагают не выезжать за пределы родной страны, а провести свободное время, если оно есть, путешествуя на выходные по окрестностям. Поездку в другую страну лучше запланировать на июнь. Овнам астрологи рекомендует Малую Азию, Англию, Германию, Данию или Италию. В ноябре стоит вовсе отказаться от каких-либо поездок. Этот месяц для Овнов финансово неблагоприятен.

Как отмечают астрологи, в этом году Тельцам-путешественникам хорошо было бы отдохнуть в Ирландии, Польше, Австралии или Швейцарии. Лучший месяц для путешествия — август.

Близнецам астрологи рекомендуют посетить Армению, Египет или Бельгию. А в конце августа можно отправиться в США или Канаду. Все запланированные поездки желательно совершить до начала осени.

Раков лучший отдых ожидает в Турции или на островах Тихого океана. Сюда следует отправляться в период с мая по август. Осенью душевно отдохнуть Раки смогут в Шотландии, Голландии и Австралии.

Львам астрологи рекомендуют обратить внимание на Италию, Францию, Чехию и Словакию. Если хочется экстремального отдыха, то его лучше запланировать на конец апреля. Риск получить травму в этом месяце у Львов очень низкий. В сентябре и октябре для отдыха лучше всего подойдут Румыния и Перу.

Девам в июле и сентябре астрологи предлагают посетить Японию, Швейцарию или Турцию. Одинокие Девы могут познакомиться с симпатичными иностранцами. Деловые поездки лучше совершить в первой половине июня.

Весы могут отлично провести май в Таиланде или Египте. В июле и августе получить энергетическую подзарядку Весам помогут Австралия, Канада и Китай. Еще для путешествий подходит первая половина сентября.

Скорпионам для полноценного отпуска лучше всего подойдут июль и август. Астрологи советует отправиться в это время в Норвегию, Алжир, Швецию или Малайзию. Этот период сулит Скорпионам веселье и любовные интрижки.

Стрельцы, у которых весной не будет сил и времени на отдых, в июне смогут хорошо провести время в Португалии, Венгрии, Испании или Латинской Америке. А в ноябре для Стрельцов не будет никаких ограничений. Они могут смело выбирать любую страну для путешествия.

Козерогам астрологи советует сделать все, чтобы отправиться на отдых в далекие страны. Например, в Китай или Иорданию. Апрель, июль, сентябрь и октябрь — наиболее подходящее время для путешествий. А если ехать никуда не хочется, то для домашнего отдыха подойдет первая половина августа и первая половина ноября.

Для отдыха с приключениями Водолеям подойдут начало сентября, последняя неделя ноября и весь декабрь. Астрологи рекомендуют подумать про альпинизм, водный круиз или волонтерство в другой стране.