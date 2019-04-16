Фигура на миллион! Звезда сериала «Ранетки» снялась топлес

Однако подпись к фото не совсем вязалась с эротическим снимком. В ней девушка снова говорила о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за горе-супруга. В этот раз муж должен был присмотреть за их общим ребенком, но заявил, что не сможет провести с ним положенное время. Анатолий Рамонов решил уделить сыну 40 минут вместо двух часов. Но у Огурцовой были свои планы.

Ранее Женя писала, что за время брака она стала неуверенной и перестала чувствовать себя красивой и желанной. А поведение супруга только усугубляло ее нелюбовь к себе. «Мне все время казалось, что я до чего-то недотягиваю! Не очень хорошо готовлю, не очень хорошо выгляжу! Задница полновата, грудь маловата!» — отмечала экс-ранетка. Но после разрыва с мужем девушка постепенно стала приходить в себя.