Исчезнет все живое: уфологи ожидают «новый» конец света 21 апреля

Конспирологи и уфологи снова заговорили о конце света. По их мнению, жить нашей планете осталось совсем недолго — уже в воскресенье, 21 апреля, Нибиру нанесет решающий удар.

Подобного рода заявления стали появляться на страницах многих тематических изданий. Сторонники теории ссылаются на календарь майя — якобы в записях древних индейцев были определенные указания на гибель Земли в этот день. Правда, нигде не поясняется, почему майя назначили планете сразу две даты смерти — в 2012 и 2019 годах.

По новой версии, виновницей заката человечества станет легендарная планета Нибиру, передает «Московский комсомолец». Уфологи уверены, что 21 апреля мистическое небесное тело закроет собой Солнце. В результате этого температура на Земле резко упадет до отметки, при которой выжить не сможет ни один организм. Как в таком случае планета пережила не одно солнечное затмение, остается загадкой.