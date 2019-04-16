Вт, 16.04.2019
Кружит голову, ай, до упаду! Украинский певец Monatik выступил в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Марата Башарова застукали с новой пассией

Марата Башарова застукали с новой пассией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Марат Башаров

ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik

44-летний актер развелся с супругой. Однако мужчина не стал долго переживать тяжесть расставания — недавно его увидели в объятиях новой избранницы.

В начале этого года Башаров развелся с женой и матерью его сына Марселя Елизаветой Шевырковой. Инициатором расставания стала сама Лиза, которой артист сломал нос 27 декабря прошлого года. Марат какое-то время сильно переживал и отрицал факт расторжения брака, однако к настоящему времени, похоже, пришел в себя. В распоряжении «СтарХита» оказались кадры, на которых Башаров запечатлен в компании незнакомки.

«Марат сейчас находится в Сочи, приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир, — сообщили в окружении артиста. — Проводит время с неизвестной дамой».

Напомним, что много лет Башаров играет в любительской хоккейной команде «Комар». Кроме подготовки к турниру, артист с компанией много времени проводил на свежем воздухе. Приятели катались на самокатах, посещали рестораны и прочие развлекательные заведения. Возможно, именно там любимец женщин познакомился с подругой. 

Смотрите фотографии новой пассии Марата Башарова ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ