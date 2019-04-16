Марата Башарова застукали с новой пассией

В начале этого года Башаров развелся с женой и матерью его сына Марселя Елизаветой Шевырковой. Инициатором расставания стала сама Лиза, которой артист сломал нос 27 декабря прошлого года. Марат какое-то время сильно переживал и отрицал факт расторжения брака, однако к настоящему времени, похоже, пришел в себя. В распоряжении «СтарХита» оказались кадры, на которых Башаров запечатлен в компании незнакомки.

«Марат сейчас находится в Сочи, приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир, — сообщили в окружении артиста. — Проводит время с неизвестной дамой».

Напомним, что много лет Башаров играет в любительской хоккейной команде «Комар». Кроме подготовки к турниру, артист с компанией много времени проводил на свежем воздухе. Приятели катались на самокатах, посещали рестораны и прочие развлекательные заведения. Возможно, именно там любимец женщин познакомился с подругой.