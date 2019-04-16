Не верьте! Семь самых странных мифов об отпуске и путешествиях

Самые дешевые - предложения последней минуты

Предложения последней минуты зачастую продаются со скидкой, и может сложиться впечатление, что именно они - самые дешевые, хотя это не так.

«Желающие сэкономить знают, что самые лучшие цены предлагаются во время предварительных продаж. Кроме того, именно тогда вам предоставлен самый широкий выбор отелей,

а это значит, что не придетсяя выбирать из того, что осталось», – говорит Э. Анилоните.

Путешествовать с детьми – слишком сложно

Некоторые жители Латвии все еще опасаются путешествовать с маленькими детьми, полагая, что так они больше устанут, чем отдохнут, но и это - миф. «С каждым годом мы видим все больше семей, путешествующих с очень маленькими детьми. Конечно, перед отпуском с малышами нужно провести определенную домашнюю работу. А главное - внимательно выбрать отель.

Отели, адаптированные для семей, предложат не только широкий выбор блюд, но и самые разные развлечения, которые позволят ребятишкам повеселиться, а их родителям - отдохнуть»,

- заверила Э. Анилоните.

Отпуск в Латвии обойдется дешевле

Этот миф все менее популярен, поскольку латвийцы научились находить достойные внимания предложения:

«Хорошо спланированный отпуск на зарубежных курортах может обойтись куда дешевле, чем в Латвии. Ведь в цену там входят перелет, трансфер до отеля и полное питание.

А уж с турецким климатом и качеством обслуживания сравниться очень сложно».

В самолете люди пьянеют быстрее

Преобладает ошибочное мнение, что из-за перепадов давления и по другим причинам в самолете люди пьянеют быстрее. На самом деле

легкое состояние опьянения может ощущаться из-за несколько меньшей концентрации кислорода, однако это может случиться, даже если не употреблять спиртное.

Беременным нельзя летать самолетами

Беременность у женщин при отсутствии повышенного риска ни в коем случае не должна стать причиной отказаться от отпуска. Только заручитесь справкой от врача - без нее вас не пустят на борт, начиная с 28-й недели беременности. Летать беременным не разрешается за 4–8 недель до родов (в зависимости от конкретных авиалиний).

«Перед тем, как вы решите отправиться на отдых, оцените самостоятельно свое самочувствие, посоветуйтесь с врачом. Обсудите не только сам перелет, но и страну, в которую отправляетесь, ее климат»,

- советует специалист.

В самолет нельзя брать с собой еду

В зарегистрированном багаже вы можете везти любую еду и напитки. Конечно, сколько вы можете провезти алкоголя, зависит от законов страны, в которую вы летите.

В ручной клади не получится провезти много напитков - в отношении герметично закрытых жидкостей действует ограничение в 100 мл.

Еду с собой в самолет взять можно, но она должна быть сухой консистенции. Правда, действует исключение в отношении тех, кто летит с младенцами - в этом случае разрешается взять с собой молоко, его смеси, воду и другое жидкое питание, но по поводу разрешенных объемов всегда дополнительно проконсультируйтесь со своим турагентом.

Турция годится только для лежания на пляже

Если говорить о любимой стране латвийских туристов - Турции, то стоит признать, что часть наших соотечественников думают, что люди там отдыхают довольно пассивно. Но и это неправда.

«Турции есть что предложить для активного досуга, ведь и история страны, и ее природа поистине впечатляют. Вы можете идти по следам этой истории, гулять по старым городам, посетить мечети, рынки. Не забудьте отдохнуть в турецкой бане - хаммаме, побывать в Памуккале, полюбоваться невероятными памятниками природы.