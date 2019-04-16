Михаил Жванецкий приглашает таллиннцев отметить 85-летний юбилей!

По словам Сташкевича, «Жвенецкий идет на поправку, пьет антибиотики. Его пришлось дважды прооперировать после перелома на запястье, ждем, когда все зарастет. Он с утра каждый день ездит к врачам на процедуры. Знаете, Жванецкий уже в таком возрасте, когда все не очень быстро заживает, он должен быть очень осторожным. Мы собираемся в Таллинн, потом в Ригу, дальше у нас запланировано много концертов, в том числе и в Германии. В начале мая состоится запись очередного выпуска программы »Дежурный по стране«, так что все налаживается».

10 мая в Центре русской культуры выступит блестящий сатирик и юморист Михаил Жванецкий, цитаты и афоризмы которого передаются уже практически из поколения в поколение.