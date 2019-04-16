Михаил Жванецкий приглашает таллиннцев отметить 85-летний юбилей!
В начале апреля 85-летний сатирик Михаил Жванецкий отменил ближайшие концерты из-за серьезной травмы - перелома руки. Сегодня сатирик идет на поправку и, как сказал его литературный секретарь и арт-директор Олег Сташкевич, каждое утро посещает врачей для проведения необходимых восстановительных. И концерт в Таллинне, запланированный на 10 мая, конечно же, состоится.
По словам Сташкевича, «Жвенецкий идет на поправку, пьет антибиотики. Его пришлось дважды прооперировать после перелома на запястье, ждем, когда все зарастет. Он с утра каждый день ездит к врачам на процедуры. Знаете, Жванецкий уже в таком возрасте, когда все не очень быстро заживает, он должен быть очень осторожным. Мы собираемся в Таллинн, потом в Ригу, дальше у нас запланировано много концертов, в том числе и в Германии. В начале мая состоится запись очередного выпуска программы »Дежурный по стране«, так что все налаживается».
10 мая в Центре русской культуры выступит блестящий сатирик и юморист Михаил Жванецкий, цитаты и афоризмы которого передаются уже практически из поколения в поколение.
«Заслуженный одессит» Жванецкий, имя которого в Одессе носит бульвар, начинал работать в инженерно-конструкторском бюро, но в итоге стал, как это тогда называлось, артистом разговорного жанра и прославился благодаря конструированию не механизмов, а своих на удивление точных, емких и афористичных монологов и миниатюр о жизни. Не обязательно смешных, — ведь сатира и не должна быть смешной и развлекательной, у нее иные задачи, — но всегда искренних, острых и тонко подмечающих происходящие в обществе и, как бы двусмысленно это ни звучало, в каждом отдельном человеке процессы.
Всенародно любимый и широко цитируемый «дежурный по стране» — по названию его передачи — Жванецкий является автором множества спектаклей и книг.