Муж Сальмы Хайек даст 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Муж голливудской актрисы Сальмы Хайек, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, заявил, что его семья пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию собора.
Пино, женившийся на актрисе в 2009 году, является гендиректором компании Kering, которая владеет брендами Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen, сообщает The Sun.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, который почти полностью уничтожен огнем, попросив о международной помощи.