Вт, 16.04.2019
Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Муж Сальмы Хайек даст 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Муж Сальмы Хайек даст 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Näitlejanna Salma Hayek Pinault ja abikaasa Francois-Henri Pinault 2018. aastal.

ФОТО: Scanpix / AFP

Муж голливудской актрисы Сальмы Хайек, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, заявил, что его семья пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию собора.

Пино, женившийся на актрисе в 2009 году, является гендиректором компании Kering, которая владеет брендами Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen, сообщает The Sun.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, который почти полностью уничтожен огнем, попросив о международной помощи. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ