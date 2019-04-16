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Фото: поклонники не узнали сильно постаревшую Марину Хлебникову

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Марина Хлебникова

ФОТО: SCANPIX

Звезда 90-х Марина Хлебникова редко выходит в свет, но пропустить концерт своего друга Александра Пескова она не смогла. Совместный снимок артистов удивил поклонников, ведь многие из них просто не узнали резко постаревшую певицу, пишет StarHit.

Когда-то хиты Марины Хлебниковой постоянно звучали на радио, но сейчас артистка редко выпускает новые композиции. После того, как в октябре 2018-го первый муж звезды покончил с собой, она и вовсе отменила сразу несколько выступлений. Певица тяжело переживала потерю, и лишь недавно вернулась к творческой деятельности.

12 апреля Хлебникова посетила юбилейный концерт Александра Пескова. Звезды дружат много лет, поэтому Марина не смогла проигнорировать важное событие. Она не только выступила перед зрителями, но еще и навестила пародиста в гримерке. Вскоре она опубликовала фото, сделанное за кулисами, которое удивило многих поклонников певицы. Дело в том, что фанаты не узнали постаревшую артистку.

«Марина очень плохо выглядит, не получается у нее молодиться», «Сложно узнать некогда любимую артистку, а ведь была такая красавица», «Мне кажется, она сделала неудачную пластику», — делились мнениями фанаты Хлебниковой.

Некоторые поклонники даже обвинили Марину в злоупотреблении алкоголем. Сама артистка на критику не реагирует. Хлебникова всегда отрицала наличие проблем со спиртным, утверждая, что из-за плотного гастрольного графика у нее нет времени на посиделки в ресторанах.

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