«Каждый пятый носит имя Мухаммед»: Собчак назвала причину трагедии в Париже

Собчак опубликовала снимок, который сделала 29 января. Она вспомнила, что тогда жаловалась на экономию в подсветке и крыс.

«Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то, кто именно бросил спичку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)», - пояснила российская звезда.

Она возмущена тем, что сейчас происходит в Париже.

«Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие. Каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным», - сказала она.

Собчак считает, что между всем этим и пожаром есть некая связь.

«И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром.

Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин. #ripnotredame», - подытожила Собчак.

Журналистке возразил Максим Галкин.

«Уж, прости не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И ещё: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии», - подчеркнул он.

ФОТО: Скриншот из Instagram

Ксения Собчак отреагировала на комментарий.

«Максим, думаю это довольна сложная тема для переписки в инсте, но я ведь и пишу, что эта связь нелинейная, "кармическая".

Я люблю Францию, с детства изучала язык и культуру, и мой пост только о том, что за последние 10 лет я вижу как политика эту культуру убивает», - отметила Ксения.

ФОТО: Скриншот из Instagram