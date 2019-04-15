Красиво жить не запретишь! Мужчина выгулял электрокар Tesla на поводке (ВИДЕО)

В Шанхае показали новые возможности автопилота Tesla Model 3. Электромобиль как домашнее животное ехал за своим владельцем на поводке, пишет Mport.ua.
На ролике видно, как автомобиль Тесла едет за владельцем на поводке. Это одна из новых возможностей электрокара.
Автопилот Тесла получил новый режим Summon mode, в котором автомобиль едет к владельцу. Элетромобиль реагирует на смартфон, который служит ключем к машине.
Dope or nope?— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) April 8, 2019
Chinese owner walking his Tesla Model 3 pic.twitter.com/uKAHwGkl4U