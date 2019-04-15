Пн, 15.04.2019
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  • Эстонский писатель поплатилась за езду в пьяном виде: такое наказание станет ей уроком!

Эстонский писатель поплатилась за езду в пьяном виде: такое наказание станет ей уроком!

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Кати Саара Ватманн.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Полиция задержала писателя Кати Саару Ватманн в пьяном виде за рулем. Дама случившееся отрицает, но суд ее уже признал виновной. 

Согласно решению Пярнуского уездного суда, писатель виновна. 12 марта 2019 года в 17:00 в Рапламаа был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была известная писатель Кати Саара Ватманн, уровень алкоголя в крови которой составил 2,68 промилле. 

Писателя приговорили к одному году и 2 месяцам лишения свободы, которые заменили 420 часами общественно полезных работ, выполнить их Кати Саара должна в течение года. Также женщине запрещено управлять автомобилем в течение пяти месяцев, автомобиль ее конфискован. 

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