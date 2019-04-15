Читай, в какую сумму эксперты оценивают состояние Пугачевой

Последняя народная артистка Советского союза Алла Пугачева готовится к первому за десять лет «сольнику». Примадонна заверяет, что концерт будет скоромный, так как денег на шикарные декорации у нее нет, но знающие люди уверены: певица прилично потратилась на будущее выступление, но сумеет все «отбить» и неплохо подзаработать.

Известно, что у Аллы Борисовны есть ряд спонсоров, которые передали ей несколько миллионов евро. Эти деньги пошли на оплату аренды Кремлевского дворца (110 000 евро), костюмы от Юдашкина за 20 000 евро, декорации и рекламные баннеры 15 000 евро. Но все равно у Примадонны еще немало осталось, плюс – деньги с продажи билетов: 1 300 евро за билет, тогда как в зале шесть тысяч мест.

Это в советское время Пугачева зарабатывала 8 рублей за концерт, в месяц же выходила сумма в 160 рублей. Теперь же за участие Алла Борисовны на корпоративе предлагают 230 000 евро, а за выступление в регионах – 95 000 евро. Правда, последнее время Примадонна от всего отказывается, предпочитая проводить время дома с детьми. Да и зачем артистке так напрягаться, если, по оценкам Forbes, ее состояние и так колеблется в районе 100 миллионов долларов.

Конечно, немалую часть этой суммы составляет недвижимость Пугачевой. Она владеет легендарной квартирой на Тверской, жильем на Арбате, а также дачей в Истринском районе. Не стоит забывать и о замке в деревне Грязь стоимостью 12 миллионов долларов. Недавно певица обзавелась еще апартаментами на Кипре, благодаря чему она, Максим Галкин и их дети получили местное гражданство.